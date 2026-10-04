Супруги продали младенца за 1200 долларов ради телефона

В Индии правоохранительные органы задержали супружескую пару, которая продала своего новорожденного ребенка за 1200 долларов (около 100 тысяч рублей). Полученные средства родители потратили на покупку золотой цепочки и мобильных телефонов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Информация о торговле младенцем вскрылась после того, как мать ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до этого инцидента пара передала своего сына посреднице в обмен на деньги.

По версии следствия, родители использовали полученные средства на покупку двух дорогих смартфонов и золотой цепочки. Данные предметы были изъяты правоохранительными органами в ходе расследования.

Отмечается, что ребенка успели перепродать несколько раз. Месячный мальчик сменил четыре семьи и в итоге оказался более чем в 550 километрах от своего родного города. Полиция продолжает расследование и проверяет, могли ли участники этой схемы ранее заниматься продажей других детей.

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