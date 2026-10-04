Треть мужчин тайком берут крем и шампунь из косметички любимой

Российские мужчины стали уделять больше внимания собственной внешности, и одной бритвы и одеколона им уже недостаточно. Результаты исследования опубликовал Life.ru.

Несмотря на повышенный интерес к внешнему виду, большинство мужчин прибегают к минимальным ежедневным процедурам. Так, 20% мужчин выбирают многоступенчатый уход, в то время как 30% ограничиваются базовыми средствами, например кремом для лица. 47% опрошенных пользуются только средствами после бритья, 39% — кремами для лица, а 37% — гелями для умывания. Еще треть постоянно пользуется кремом для рук и шампунем от перхоти.

Благодаря опросу также стало известно, что 32% мужчин хотя бы однажды тайком брали средства из косметички своей девушки. Чаще всего их интересуют шампуни, бальзамы, а также кремы для рук и лица.

Согласно результатам опроса, мужское представление об уходе за собой сфокусировано на услугах и образе жизни: 60% респондентов выделяют посещение парикмахерской, 46% — гигиенические процедуры, а 43% — занятия спортом. При этом использование косметических средств отметили лишь 13% участников. Финансовое поведение мужчин также характеризуется рациональностью: большинство (34%) тратит на поддержание внешнего вида от 1 000 до 3 000 рублей ежемесячно, в то время как бюджеты свыше 10 000 рублей выделяют только 4% опрошенных.

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