Ученые назвали неочевидный способ замедлить старение мозга

Учёные пришли к выводу, что избавление от глубокого жира на животе, так называемого висцерального, который скапливается вокруг внутренних органов, связано с замедлением старения мозга, лучшей памятью и большим объёмом мозга спустя годы, причём важнее оказался не общий сброс веса, а потеря именно этого внутреннего жира.

Работа опубликована в журнале Nature Communications. Специалисты Университета имени Бен-Гуриона в Израиле наблюдали за участниками программы снижения веса в течение от 5 до 16 лет, сопоставляя изменения жировой ткани с состоянием мозга по данным МРТ и когнитивных тестов, и в анализ вошли сотни человек, в основном мужчины в возрасте около шестидесяти лет.

Оказалось, что чем больше у человека было висцерального жира, тем хуже он справлялся с когнитивными тестами независимо от индекса массы тела, а вот заметное сокращение именно висцерального жира предсказывало больший объём мозга при долгосрочном наблюдении, в том числе больший объём серого вещества и гиппокампа, важного для памяти. Любопытно, что ключевым посредником оказался не уровень холестерина или воспаления, а контроль сахара в крови: с изменениями мозга были связаны именно показатели глюкозы натощак, что укладывается в представление о том, что висцеральный жир вредит мозгу прежде всего через нарушения обмена глюкозы.

Вывод носит практический характер: чтобы защитить мозг с возрастом, бороться стоит в первую очередь с жиром на животе через питание и физическую активность, а не просто стремиться снизить вес на весах. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, давно считается куда более опасным, чем подкожный, поскольку он поддерживает хроническое воспаление и связан с диабетом и болезнями сердца, а теперь к списку его негативных последствий всё увереннее добавляют и мозг. Хорошая новость в том, что именно висцеральный жир первым уходит при правильном питании и регулярной физической активности.

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