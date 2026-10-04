Ученые выяснили, как кофеин повышает выносливость

Кофеин способен помогать спортсменам выполнять больший объём работы в условиях нехватки кислорода, но он не предотвращает постепенное снижение производительности, вызванное накоплением усталости.

К такому выводу пришла группа учёных из Чанчжоуского профессионально-технического института, Шанхайского университета спорта и Университета Западной Австралии, а результаты их исследования опубликовал журнал Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE). В эксперименте приняли участие пятнадцать молодых спортсменов, занимающихся футболом, баскетболом или волейболом. За час до начала тестирования каждый из них принимал либо кофеин из расчёта шесть миллиграммов на килограмм массы тела, либо плацебо.

Само испытание проходило в условиях, имитирующих пребывание на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря, для чего содержание кислорода в воздухе снижали с обычных двадцати одного процента до шестнадцати с половиной. Участники выполняли на велотренажёре два сорокаминутных заезда на время с пятнадцатиминутным перерывом между ними, а программа включала множество коротких спринтов, имитирующих интенсивные рывки, характерные для командных видов спорта.

Как показали результаты, кофеин действительно повышал производительность: в первой половине теста спортсмены выполнили на 6,2 процента больше работы, чем после плацебо, а во второй — на 5,3 процента больше, причём преимущество сохранялось на протяжении всего испытания.

Вместе с тем кофеин не устранил накопление усталости: по сравнению с первой половиной теста общий объём работы во второй снизился примерно одинаково — на 9,3 процента после кофеина и на 9,5 процента после плацебо.

Исследователи отмечают, что полученные результаты могут быть актуальны для командных видов спорта, проводимых на большой высоте, где недостаток кислорода способен снижать количество спринтов и общий объём работы игроков. Однако эксперимент проводился на велотренажёре, а не на футбольном поле, и в нём участвовала небольшая группа молодых спортсменов, поэтому пока остаётся неизвестным, сохранится ли подобный эффект у профессиональных игроков в условиях реального матча и на настоящей высоте.

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