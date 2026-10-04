Ученые выяснили, как привычка много ходить влияет на здоровье подростков

Учёные Королевского колледжа Лондона и Университета Массачусетса в Амхерсте пришли к выводу, что чем больше шагов в день совершают подростки в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, тем меньше проблем с психическим здоровьем у них выявляется год спустя.

Результаты исследования, основанного на данных крупного проекта по изучению развития мозга Adolescent Brain Cognitive Development, были получены после анализа информации о 5515 подростках из США. В возрасте одиннадцати-двенадцати лет участники в течение трёх недель носили фитнес-трекеры, которые объективно подсчитывали количество пройденных шагов, а через год исследователи оценили их психическое здоровье с помощью опросника, заполнявшегося самими подростками и их родителями.

Этот опросник учитывал симптомы тревожности, сниженного настроения и поведенческие проблемы. Связь оказалась последовательной: у подростков, проходивших менее пяти тысяч шагов в день, таких проблем было больше всего, при среднем показателе около восьми тысяч шагов проблем с психическим здоровьем становилось меньше, а среди тех, кто проходил двенадцать тысяч шагов и более, — ещё меньше, причём учёные не обнаружили, что положительная связь ослабевает на верхней границе изученного диапазона. Исследователи также обнаружили небольшие различия в структуре мозга у подростков с самым высоким количеством шагов: в этой группе были утолщены участки мозговой ткани в двух областях, участвующих в движении и регуляции эмоций, и эти особенности частично объясняли связь между количеством ежедневных шагов и психическим здоровьем.

При этом количество шагов не было связано с успеваемостью в школе, а авторы отмечают, что даже увеличение ежедневного числа шагов на одну-две тысячи было связано с более благоприятными показателями структуры мозга и психического здоровья. Исследование носило наблюдательный характер, поэтому оно не доказывает, что именно большее количество шагов гарантированно приводит к улучшению психического здоровья, и учёные допускают, что психологические проблемы изначально могли снижать интерес подростков к физической активности.

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