Украинского блогера Шария могут оштрафовать в Испании на миллионы евро за махинации с налогами

Шария и его жену могут оштрафовать на сумму до 10,7 миллиона евро

Украинскому блогеру Анатолию Шарию и его жене Ольге Бондаренко, которые проживают в Испании, могут быть предъявлены штрафы на общую сумму до 10,7 миллиона евро. Об этом сообщает газета elDiario.es, ссылаясь на материалы судебного дела.

По информации издания, пара проходит фигурантами испанского расследования.

Газета отмечает, что помимо возможных преступлений против государственной казны, следствие изучает признаки отмывания денежных средств, подделки документов и сокрытия имущества от возможного взыскания. Эксперты налогового агентства считают, что предполагаемая неуплата налогов могла составить около 150,9 тысячи евро в 2018 году и 387,6 тысячи евро в 2022 году.

В июне 2026 года в доме супругов прошел обыск. Правоохранители обнаружили около 800 тысяч евро в криптовалюте, предметы искусства, часы, ювелирные изделия и другие ценности стоимостью около 400 тысяч евро, а также 20 золотых пластин примерно на 150 тысяч евро. Суд постановил арестовать ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и криптовалютные активы.

Супруги отвергают утверждения о незаконном происхождении денег. По их словам, доходы были получены от создания контента на YouTube и пожертвований подписчиков. Бондаренко также заявила изданию, что налоговые претензии связаны с разногласиями по поводу уплаты налогов, которые семья готова урегулировать.

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