Умер сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане

Сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет в Дакаре. Об этом сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай.

Незадолго до смерти Кане был госпитализирован в одну из больниц столицы. Президент страны отметил, что произведения писателя являются частью культурного наследия Сенегала и всей Африки.

Мировую известность Кане принес дебютный роман «Двусмысленная превосходная степень», опубликованный в 1961 году. В нем автор исследовал кризис идентичности молодого африканца, воспитанного в исламской традиции и получившего европейское образование. В 1995 году Кане выпустил роман «Хранители храма» о проблемах постколониального Сенегала.

После независимости страны в 1960 году Кане стал министром планирования и сотрудничества в правительстве Леопольда Седара Сенгора. Позднее он занимал руководящие должности в структурах ЮНИСЕФ и курировал гуманитарные и социальные программы в разных регионах Африки.

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