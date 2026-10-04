Уникальный по богатству средневековый клад нашли в российском регионе

В Ленобласти нашли крупнейший в истории клад с серебром X-XIV веков

Российские археологи обнаружили в Ленинградской области крупнейший в истории отечественной археологии клад X–XIV веков. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Находка сделана на памятнике «Тиверский городок».

По предварительным оценкам, это самый богатый из найденных на Северо-Западе России кладов данного периода. Общий вес артефактов превышает два килограмма. В состав находки вошли: круглые медальоны, украшенные зернью и сканью; крупная орнаментированная гривна; привески-монеты и серебряные цепи из тонкой проволоки; наголовное украшение карельского типа, перстень и подковообразная фибула; кожаное очелье.

Также найдены три монеты: арабский дирхем 907–912 годов и два уникальных брактеата уппсальского типа (шведские монеты с односторонней чеканкой конца XI — первой половины XII века).

По словам руководителя экспедиции Станислава Бельского из Кунсткамеры, в мире теперь известно всего четыре таких брактеата — два в Швеции и два в Тиверском кладе.

Особый интерес представляет медальон с изображением птиц, предположительно воронов бога Одина — Хугина и Мунина, что создает загадку для ученых из-за сочетания языческого скандинавского мотива с христианской символикой на других предметах. Эксперты отмечают, что все предметы выполнены вне региона находки — в Древней Руси или Скандинавии.

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