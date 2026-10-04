В Москве скончался известный фотограф Борис Кавашкин

Известный фотограф и фотокорреспондент ТАСС Борис Кавашкин умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил изданию «Лента.ру» его сын Антон Кавашкин.

Борис Кавашкин родился 25 октября 1944 года в Москве. Фотографией он увлёкся в детстве. После армии работал на секретном военном заводе, где продолжал много снимать. В 1967-м году Кавашкин начал карьеру фотокорреспондента в информационном агентстве ТАСС. Затем он трудился в агентстве печати «Новости», но впоследствии вернулся в ТАСС.

В общей сложности фотограф посвятил профессии более 60 лет. В его объектив попадали знаковые события. В частности, Кавашкин снимал боевые действия в Афганистане и стройку БАМа. Также он запечатлел события перед распадом СССР и штурм Белого дома. Больше всего фотограф любил снимать родную Москву. Его работы охватывают ключевые исторические события конца XX и начала XXI века.

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