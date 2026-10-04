Во Франции более 400 школ останутся закрыты по одной причине

Во Франции более четырёхсот школ не возобновят очные занятия 5 октября на фоне продолжающихся по всей стране протестов старшеклассников, сообщает телеканал TF1.

По информации журналистов, около сорока процентов этих учебных заведений, 168 школ, находятся в столичном регионе Иль-де-Франс, где акции протеста и начались на прошлой неделе. С тех пор движение школьников распространилось на всю территорию страны, охватив самые разные регионы.

Участники протестов выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других накопившихся проблем в системе образования. В отдельных местах мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией, что привело к серьёзным последствиям.

Согласно последним данным, почти две тысячи человек были задержаны, причём тысяча восемьсот из них были помещены под стражу за участие в беспорядках. Отмена очных занятий затрагивает десятки тысяч учащихся и их семьи, а в столичном регионе, где сосредоточено наибольшее число закрытых учебных заведений, последствия ощущаются особенно остро.

Протесты, начавшиеся как выражение недовольства условиями обучения, постепенно переросли в более широкое общественное движение, сопровождающееся столкновениями с правоохранительными органами и массовыми задержаниями.

Читайте материалы на данную тему: "Разъяренная учащаяся молодежь отказалась прекращать протесты"

"Протестующие в Париже разорвали флаг ЕС"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".