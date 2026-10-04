Врач предупредил об опасности бесконтрольного применения народной медицины

Наибольшую опасность представляет бесконтрольное применение методов народной медицины. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач Сергей Астафуров.

«Домашние методы не стоит воспринимать как универсальную альтернативу лечению. Если симптомы выражены, долго не проходят или состояние ухудшается, безопаснее обратиться к врачу и выяснить их причину», — добавил специалист.

Эксперт отметил риски применения домашних средств. Привычные методы могут иметь противопоказания. Они вызывают аллергические реакции или раздражение кожи. Также возможно взаимодействие с лекарственными препаратами. Особенно осторожно нужно относиться к приёму трав и настоев внутрь. Состав и концентрация веществ в них различаются.

По словам Астафурова, оценить эффект и побочные реакции заранее бывает сложно. Если человек уже принимает лекарства, дополнительные средства нужно обсуждать с врачом. Отдельный риск возникает при отказе от диагностики и лечения, которое назначил врач. В такой ситуации можно потерять время, отметил эксперт.

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