Живые башни Таррагоны: в Испании прошел грандиозный чемпионат по «кастельс»

В каталонской Таррагоне состоялся традиционный зрелищный конкурс строителей живых башен «кастельс» (Concurs de Castells), собравший десятки команд и тысячи зрителей на арене Tarraco Arena Plaza. Сотни участников каждой группы (colles) выстраивали плотные живые фундаменты и многоярусные конструкции высотой до девяти-десяти уровней.

По правилам состязания, команда обязана не только возвести башню, на вершину которой взбирается ребенок с поднятой рукой, но и аккуратно разобрать ее без падения участников. Каталонская традиция, признанная нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, сочетает спортивную выносливость, командное доверие и многовековой фольклор.

В текущем сезоне команды продемонстрировали сложнейшие замки категорий 4-de-9 и torres sense folre. Соревнования завершились овациями десятков тысяч болельщиков со всего мира.

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