Звездное спасибо: Том Круз устроил сюрприз волонтеру детского хосписа

Голливудский актер Том Круз лично поблагодарил британского активиста Ллойда Кембри, который в течение целого года проходил экстремальные спортивные испытания ради сбора пожертвований для детского хосписа Jessie May, сообщает The Standard. Встреча произошла под видом обычного рабочего интервью для телерадиовещательной корпорации BBC, где актер неожиданно появился в студии рубрики One Big Thank You программы The One Show.

Кембри, работающий управляющим в Бристольском университете, организовал благотворительную кампанию в память о друге детства, страдавшем мышечной дистрофией Дюшенна. Том Круз признался, что восхищен выносливостью волонтера, отметив, что сам выполняет сложнейшие трюки на съемках, но упорство британца ради спасения тяжелобольных детей заслуживает высшей похвалы.

Помимо личной беседы и совместного селфи, Круз вручил активисту персональное приглашение на королевскую премьеру своего нового фильма Digger в лондонском кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер. Руководство благотворительного фонда Jessie May заявило, что поступок актера привлек беспрецедентное внимание к программам паллиативной помощи детям.

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