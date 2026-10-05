47-летняя бурятка пойдет под суд за хранение килограмма наркотиков

Сотрудники полиции изъяли более килограмма растительных наркотиков у 47-летней жительницы Тункинского района Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
Во время досмотра домовладения стражи порядка обнаружили в сенях частного дома несколько полиэтиленовых пакетов. Внутри находилась растительная масса со специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик общим весом более одного килограмма.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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