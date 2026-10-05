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Общество 2368

Большинство футбольных судей признали вину во взятках от руководства «Торпедо»

Футбольные судьи на процессе: брали взятки, но судили честно

Большинство из 13 футбольных судей, обвиняемых в получении взяток от руководства команды «Торпедо» за благоприятный исход матчей, признали свою вину.

Футбольные судьи на процессе: брали взятки, но судили честно
Фото: Прокуратура Хабаровского края

Об этом арбитры заявили в понедельник на уголовном процессе в Симоновском суде. Однако, как передает репортер «МК», некоторые сделали оговорки в своих признательных заявлениях. Например, судья Иван Сараев почеркнул, что никаких умышленных действий, которые могли оказать влияние на исход матча, он не совершал. Его адвокат добавил, что деньги передавались после игры, а «если до этого арбитр отработал на пять с плюсом, то это означает добровольный отказ от совершения преступления».

Дала показания и бухгалтер клуба «Торпедо» Ирина Волкова, которая также обвиняется в соучастии во взяточничестве. Она призналась, что вела учет наличных, в отдельных случаях передавала деньги гендиректору клубу Скородумову, но не участвовала в переговорах с судьями. «Обозначения «черный» для меня не знакомы», - добавила бухгалтер (ранее было озвучено, что «черными» для конспираций взяточники называли судей).

 

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Автор:
Торпедо

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29866 от 6 октября 2026

Заголовок в газете: Футбольные арбитры утверждают, что судили честно, несмотря на взятки