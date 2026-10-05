Британка обустроила розовый дворец Барби

46-летняя Сара из Сандхерста, Беркшир, потратила 25 тысяч фунтов на превращение своего дома в «розовый дворец» в стиле Барби. Её страсть к розовому распространяется на всё: от интерьера до одежды и техники. Восемь лет создавала свой уникальный мир. Теперь её дом — это розовый рай: кухня, лестница, гаражные ворота, холодильник и ванная комната — всё в разных оттенках этого цвета. Самая крупная трата — 5 000 фунтов на розовую венецианскую штукатурку для ванной.

Розовый — стиль жизни Сары. Вся её одежда, волосы, ноутбук, мышь, клавиатура, чемодан и даже дрель — всё розового цвета. Её BMW с розовыми зеркалами, значками и номерным знаком — это её гордость.

Сара признаёт, что некоторые считают её «немного сумасшедшей». Но для неё розовый — это свобода быть собой. Она говорит, что этот цвет стал её личным брендом, который люди замечают и запоминают. Дом выставлен на продажу за 700 000 фунтов. Он имеет пять спален, три ванные комнаты, гостиную и столовую, большую кухню и комнату для завтрака, а также ландшафтный сад.