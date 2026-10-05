Дежурить по школе разрешат детям старше 11 лет: младшие ограничатся уборкой парты

Первоклассник должен держать в порядке свою парту, ребята старше 3-го класса — свой кабинет, а пятиклассники уже вполне могут поддерживать чистоту во всей школе. Такой алгоритм знаменитых школьных дежурств предложили активисты из Общественной палаты РФ (ОП): по их мнению, это будет соответствовать и психологии развития детей, и юридическим нормам. «МК» задался вопросом, как сегодня проходят школьные дежурства: по столовой, по классу или по поддержанию дисциплины? И насколько эффективными могут быть усилия по наведению порядка в учебных помещениях и на пришкольной территории силами детей и подростков?

«Нужно узаконить три формы дежурства: «моя парта» — для всех с первого класса; дежурство по классу — с 3-го класса; дежурство по школе — с 5 класса, то есть не ранее 11 лет, — считает член ОП, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова. — Для дежурств в семь-восемь лет я говорю категорическое «нет»: в этом возрасте у детей еще не сформирована произвольность внимания, дежурство для них — игра, но без контроля взрослого она быстро переходит в хаос». Поэтому допустимая «нагрузка» на малышей — полить цветы, раздать карандаши, но под чутким руководством учителя».

Что касается подростков, их в ОП призывают привлекать к общественно полезному труду без формализма: разрешать самим выбирать музыку на переменах и динамических паузах, например. А для 9-11-классников дежурство перевести в формат шефства.

Итак, дежурство по классу включает в себя расстановку стульев, подметание пола, полив цветов, влажную уборку (протирание пыли, мытье стен и др). Дежурство по школе — это помощь в столовой «и другие виды активности». Главное, против чего иные протестовали — генеральные уборки здания школы силами учеников, озеленение территории, участие в субботниках.

Такого внимания тема воспитания трудом в школе удостоилась не просто так. Вернувшись в норму закона «Об образовании» летом 2023 года, трудовое воспитание спровоцировало бурные споры. Особенно юридически тонким показалось общественности отмена пункта об обязательном согласии родителей на детские трудовые «повинности». Но дежурства и уборки в школы (и «Труд» в расписание) депутаты все-таки вернули, ради формирования трудолюбия и ответственного отношения к жизни у детей. Цитата председателя Госдумы Вячеслава Володина: «Если ребенок будет трудолюбив, гармония придет. А так — (вырастут) потребители».

— Не скажу, что после 2023, 2024 года у нас в школе что-то сильно изменилось, — говорит завуч начальной школы Лидия Леонидова. – Как мои ученики с удовольствием раздавали листочки или рабочие тетради с заданиями, собирали, так и делают. И бегают за водой «в кулер», стулья расставляют, плакаты вешают. В столовой ребята тоже помогают тарелки, хлеб раздавать, если надо. Старшие дети поднимают стулья на парты, могут и пыль смахнуть, если надо. Генеральной уборкой у нас занят клининг. Двор у нашей школы небольшой, и там городские озеленители работают. Дисциплину мы как-то сами поддерживаем, силами педагогического коллектива. Но у нас небольшая школа, расположенная в историческом здании. В крупных образовательных центрах может быть и по-другому.

— Я соглашусь, — говорит социальный психолог Валерий Раушинский. — Помощь от детей, как и польза для них самих, тут есть, может быть, немалая. Но важная ремарка: если о воспитании говорим, это не труд на пользу школьному бюджету. Пусть даже ребенок не очень хорошо вытрет или криво покрасит. Если воспитываем, надо дать ему право на ошибку. То же самое про дисциплину: дежурные — это помощники, но не подмена взрослых ни в коем случае. Совершенно согласен, что идти надо от возрастной психологии. Младшеклассник будет с важным видом и контрольные раздавать, и цветы поливать, и двигать стулья по мере сил. В методичках учителям советуют поручать такие мелкие задания новичкам в 1-4 классах или тем детям, кто не очень хорошо успевает, чтобы повысить их авторитет в классе.

То же самое - но с дежурствами по школе - касается средних школьников с 12 до 16 лет. Это и придание себе значимости, принадлежность к группе, общее дело и рамки — все, что нужно ранним подросткам. В советское время на это удачно ложилась пионерская атрибутика, такая как звездочки на рубашке у Совета дружины, повязки рукавах, шевроны. Главное не увлекаться и контролировать «дружины» и уровень их полномочий. И старшеклассники — «шефство», все правильно. Допустим, наставничество в учебе может быть на экзаменах полезно. Объясняя, лучше учишься (на ОГЭ-ЕГЭ есть задания из программы 4-6 класса).

В этом контексте часто вспоминают советский опыт, — но если вспоминают негативно, то это связано прежде всего с иными требованиями насчет безопасности детей, принудительным характером работ и разрывом между теорией и реальностью. «Труды», уборки и субботники в школах часто сводились рутинному физическому труду. Городских старшеклассников также вывозили «на картошку», где они работали на полях без какого-то лимита нагрузок.