Две женщины попались на легализации более 300 мигрантов

Две жительницы Уссурийска в возрасте 47 и 56 лет предстанут перед судом по делу об организации незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По версии следствия, противоправная схема действовала с февраля по октябрь 2025 года. Фигурантки организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, обеспечивая им формальные основания для пребывания в стране.

Для этого использовалась коммерческая организация, руководителем которой была одна из обвиняемых. Используя свое служебное положение, она за вознаграждение оформляла документы в качестве принимающей стороны.

После фиктивной регистрации иностранцам возвращали отрывные части уведомлений. В них содержались заведомо недостоверные сведения, что позволяло мигрантам формально находиться в России на законных основаниях.

Как установило следствие, за время действия схемы незаконный въезд в Россию был организован более чем для 300 иностранных граждан.

На период расследования обе фигурантки находились под домашним арестом с запретом определенных действий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В случае обвинительного приговора женщинам может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 7 лет.

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