Экипаж Боинга-737 подал сигнал тревоги и сел в ближайшем аэропорту

Боинг-737 с пассажирами срочно сел во Франции после сигнала тревоги

Пассажирский самолет Боинг-737, следовавший из испанской Малаги в немецкий Баден-Баден, экстренно приземлился в международном аэропорту французского Лиона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По данным собеседника агентства, борт подал сигнал тревоги во время полета. После этого он начал снижение. Посадка прошла штатно.

Лион стал ближайшим аэропортом на пути следования. Именно туда направили самолет. Причину, по которой экипаж подал сигнал и принял решение о приземлении, источник не уточнил.