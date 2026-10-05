Экс-судья Теннесси предупредила о рисках перед казнью Пайк

Экс-судья Верховного суда Теннесси заявила, что проблемы со здоровьем Кристи Пайк могли осложнить проведение смертельной инъекции. По ее словам, информация о состоянии женщины была известна до попытки казни.

Бывшая судья Пенни Уайт отметила, что существовали многочисленные свидетельства возможных осложнений. Она также указала на накопившиеся в США проблемы с применением однокомпонентной смертельной инъекции.

30 сентября Пайк ввели две дозы препарата, однако она осталась жива. При этом исполнители столкнулись с трудностями при установке инъекций и, по данным защиты, использовали семь игл.

Ранее адвокаты сообщали, что Пайк страдает тромбоцитозом — состоянием, связанным с повышенным количеством тромбоцитов в крови. После неудачной казни губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну запланированную на 2026 год казнь. Пайк должна была стать первой за более чем 200 лет женщиной, казненной в штате.

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