Эрудиция современных россиян стремится к уровню старика Хоттабыча и Шерлока Холмса

Каждый пятый не знает, что Земля вращается вокруг Солнца: проверьте себя

Отпразднованный накануне День учителя заставил многих задуматься: а многие ли знания, посеянные заботливыми педагогами, действительно прорастают в мозгах россиян? Ответ оказался неутешительным: примерно 20% опрошенных взрослых оказались такими неучами, что впору спросить, как они вообще закончили школу.

«Даром преподаватели время со мною тратили…» — пелось в популярной советской песенке. А в детской книге про старика Хоттабыча, написанной еще в 1930-х годах, пионер-четвероклассник Волька Костыльков возмущен невежеством арабского джинна, застрявшего в своих познаниях на древних поверьях: «Земля наша имеет форму огромного плоского диска, окружена со всех сторон недоступными для смертных высокими горами Каф, покоится на шести огромных слонах, а эти шесть слонов стоят на спине исполинской черепахи, которая плавает в безбрежном океане».

Увы, сегодня мы с вами ближе к Хоттабычу, чем к советскому четверокласснику. Согласно недавнему докладу РАН, каждый пятый россиянин не в курсе, что является центром Солнечной системы: тут впору вспомнить Шерлока Холмса, который счёл для себя избыточной информацию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. И беда не только с астрономией. По прочим базовым вопросам общей эрудиции уровень знаний соотечественников за последние годы показывает устойчивое снижение. Например, современные россияне часто не помнят даже теорему Пифагора, для упрощения запоминания которой из поколения в поколение советских школьников кочевала присказка «Пифагоровы штаны во все стороны равны».

— Проблема неусвоения школьной программы — это многогранный вопрос, десятилетиями обсуждающийся в педагогическом сообществе, - предваряет перечисление причин Нина Ивановна, школьный педагог с почти полувековым стажем. — Единого виновника здесь не существует: образовательный процесс — это сложная система, где результат зависит от взаимодействия ученика, учителя, семьи и самой структуры программы. Анализ причин с опорой на экспертные мнения и педагогическую практику периодически проводится, выявляя разные проблемы, но наиболее частотное мнение сегодняшнего педсостава: современная школьная программа перегружена. Дети получают избыточную информацию, которую просто не в состоянии усвоить. К тому же уроки перенасыщены теорией, которую просто невозможно глубоко проработать за отведенные часы. Учителя литературы часто просто плачут, как дети. Спущенный сверху объем произведений в программе не оставляет времени не только на дискуссии, но и на само чтение, превращая его, по выражению словесников, в «гонку по вертикали».

Проверить, удержались ли в вашей голове сведения из школьной программы, относящиеся к общей эрудиции, призван простой тест, оказавшийся таковым лишь с виду. Приговор теста автору этих строк: «Вы знаете больше, чем каждый пятый россиянин. Но меньше, чем хотелось бы». И это почти победа в сравнении с вопросом «Как вам удалось закончить школу?», полученным тем, кто закончил ее относительно недавно.

1. Что является центром Солнечной системы?

Луна

Солнце

Земля

2. Какой канал соединяет Средиземное море с Красным?

Суэцкий

Каледонский

Панамский

3. Сколько байтов в килобайте?

1024

150

1000

4. Что больше: атом или электрон?

Электрон

Атом

Они одинаковы

5. Как в таблице химических элементов обозначается золото?

Ag

Au

Ru

6. Чему равен внутренний угол правильного шестиугольника?

120°

115°

125°

7. Какое утверждение — правда?

Продукты с ГМО вызывают рак

Вся радиация была создана человеком

Антибиотики не могут вылечить грипп

8. Что из перечисленного НЕ является гормоном?

Гемоглобин

Адреналин

Инсулин

9. Как правильно звучит теорема Пифагора?

В любом треугольнике квадрат одной стороны равен сумме квадратов двух других сторон

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов

Правильные ответы:

1. Солнце. Хотя, согласно докладу РАН, каждый 5-й россиянин сегодня считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Также далеко не каждый в курсе, что Луна - это спутник Земли.

2. Средиземное море с Красным соединяет Суэцкий канал. А Каледонского вообще не существует, хотя многие наши сограждане и не в курсе.

3. В килобайте 1024 байта.

4. Атом. А электрон – это одна из частиц, входящих в состав атома. Атом включает в себя ядро и окружающие его электроны, поэтому он намного больше.

5. В периодической таблице химических элементов золото обозначается символом Au (от латинского aurum — «золото»). Ag – аргентум или серебро, а элемента Ru в таблице Менделеева не существует.

6. Внутренний угол правильного шестиугольника равен 120°. Так уж вышло.

7. Антибиотики не могут вылечить грипп, так как его вызывают вирусы, а антибиотики действуют на бактерии. А вот радиация имеет как естественное, так и искусственное (техногенное) происхождение. И доказательств того, что продукты с ГМО повышают риск развития онкологических заболеваний, научные исследования пока не нашли.

8. Гемоглобин, так как это белок эритроцитов, помогающий доставлять кислород в клетки. А инсулин и адреналин — это гормоны, регулирующие уровень глюкозы и реакцию на стресс.

9. Согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Утверждение, что в равнобедренном треугольнике углы при основании равны, существует, но это не теорема Пифагора. А смысл утверждения, что в любом треугольнике квадрат одной стороны равен сумме квадратов двух других сторон, не верен в корне.