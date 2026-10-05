Гарбузов сообщил о новых возможностях наблюдения за Землей из космоса

Компания «СПУТНИКС» отмечает 15 лет. Она выполняет проектирование, производство, управление спутниками и обработку данных. За это время выведено на орбиту более 100 аппаратов. В 2026 году планируется запуск первого «Киноспутника» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сверхвысокого разрешения. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По объему выручки аэрокосмической отрасли Москва — лидер среди российских регионов. Здесь сосредоточено свыше 70 компаний, которые производят спутники, комплектующие, наземные системы и цифровые решения.

Гарбузов отметил, что частная космонавтика — один из растущих сегментов высокотехнологичной промышленности.

«За пятнадцать лет компания прошла путь от создания первого российского частного микроспутника до формирования собственных орбитальных группировок, а общее число выведенных аппаратов превысило 100», — добавил он.

Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. Запланировано более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, специалистов, горожан и туристов: Московский инвестиционно-промышленный форум, День карьеры, торжественное награждение династий, свыше 20 экскурсий на современные высокотехнологичные производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые познавательные лекции. Впервые Москва примет Международный форум ОЭЗ с партнерами из БРИКС, ЕАЭС и ШОС.