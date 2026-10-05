Граждан 14 стран обвинили в незаконном участии в выборах в США

В США обвинили 16 иностранцев по делам о нарушениях на выборах

Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 16 иностранным гражданам по делам о нарушениях, связанных с федеральными выборами. Среди вменяемых им действий ведомство назвало незаконное голосование и фиктивную регистрацию в списках избирателей.

По данным Минюста, обвиняемые — граждане 14 стран, включая Бразилию, Канаду, Германию, Италию, Мексику и ЮАР. Американские власти утверждают, что все они имели только статус постоянных жителей США и не обладали правом участвовать в голосовании. Ведомство опубликовало имена фигурантов и сведения о предъявленных им обвинениях.

Тема проверки гражданства избирателей обсуждается в США на фоне инициатив по ужесточению соответствующих правил. Президент Дональд Трамп добивается принятия Конгрессом законопроекта, который должен усилить проверку права граждан участвовать в федеральных выборах.

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