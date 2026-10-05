Исследователи назвали полезные для снижения риска диабета и болезней сердца продукты

Учёные из Колледжа Уильяма и Мэри пришли к выводу, что регулярное употребление бобовых может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Current Developments in Nutrition, всего одна дополнительная порция гороха, нута, фасоли или чечевицы в день была связана со снижением общего риска кардиометаболических заболеваний. В ходе работы специалисты проанализировали данные о питании и здоровье более чем 46 тысяч взрослых, оценивая потребление бобовых и сопоставляя его с частотой кардиометаболических заболеваний, то есть болезней сердца, инсульта и диабета. Анализ показал, что чем больше бобовых присутствовало в рационе, тем ниже была вероятность таких заболеваний, а добавление всего одной порции в день было связано со снижением общего риска на девятнадцать процентов.

При этом исследователи обратили внимание, что участники в среднем ели очень мало бобовых — менее десяти с половиной граммов в день, и, по мнению авторов, для снижения рисков заболеваний не обязательно отказываться от привычных продуктов, достаточно регулярно добавлять бобовые к обычным блюдам. Авторы отмечают, что работа выявила связь между рационом и состоянием здоровья, но не доказывает, что именно бобовые напрямую предотвращают болезни сердца или диабет.

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