Из российских колоний начали исчезать растения: ученые недоумевают

На прошедшем на днях Всемирном конгрессе ООН целая секция была посвящена «зеленым тюрьмам». Ученые и сотрудники тюремных систем разных стран доказывали, что чем больше зелени за решеткой — тем меньше рецидив преступности.

Однако в России, похоже, этого еще не поняли. Осужденные, отбывающие наказание в колониях Санкт-Петербурга, сообщили, что остались без цветов, кустарников и деревьев. По их словам, все зеленые насаждения уничтожили якобы по приказу руководства. Так это или нет, покажет в ближайшее время проверка УПЧ региона (автор этих строк обратилась к нему). Но жалобы на «борьбу с цветами» поступали и из других регионов, к примеру из Свердловской области.

О том, как связаны цветы и заключенные, — в материале обозревателя «МК», члена СПЧ.

Для начала приведу обращение, касающееся колонии №6 Санкт-Петербурга: «Цветы вырваны. Клумбы, кусты, деревья на территориях учреждений уничтожены. Комнатные растения в отрядах изъяты. Рисунки на стенах с изображением цветов закрашены. Объяснение администрации: генерал не любит цветы. Озеленение территории и привлечение осуждённых к работам по благоустройству прямо предусмотрены статьёй 106 УИК РФ. Уничтожение здоровых насаждений без компенсирующей высадки — это действие, обратное целям и задачам уголовно-исполнительной системы».

Примерно такое же обращение касается колонии №4:

«На территории уничтожили деревья. Сейчас там как в пустыне. Заставили даже комнатные цветы уничтожить. Не понятно, как эти действия руководства соотноситься с задачей перевоспитания и дальнейшей адаптации людей в обществе».

Ко мне, как члену СПЧ, поступило 5 подобных обращений, в том числе одно от адвоката. И это заставило вспомнить долгую дискуссию между нами, правозащитниками, и сотрудниками ФСИН. Еще лет 15 назад мы просили руководство тюремного ведомства сделать СИЗО и колонии зелеными. И нас услышали. Помню, как появился совершенно фантастический розовый сад в СИЗО № 6 Москвы. И впервые за всю историю учреждения при нахождении там можно было вдыхать запах ароматных роз, а не кислых щей. Потом клумбы стали появляться практически во всех учреждениях. И это было настоящее достижение. Периодически появляться какой-нибудь начальник конкретной колонии, который начинал бороться с цветами, потому что «строгий режим» или «цветы по правилам не положены». Но его пыл, надо признать, довольно быстро сбивало руководство.

Колония в Ивановской области радовала глаз. Фото: Ева Меркачева

Ситуация стала меняться последние годы. Кажется, уже можно констатировать: за последние 2-3 года зеленых насаждений в исправительных учреждений стало значительно меньше. Это объясняют соображениями безопасности. Хотя никаких реальных доказательств тому, что деревья и цветы создают повышенную угрозу, нет.

Не исключено, что в целом стали сильнее настроения, которые декларируются: «в тюрьме должно быть страшно, человек там должен страдать» или по меньшей мере «тюрьма должна быть максимально строгой». Под тюрьмой имеются в виду все виды мест принудительного содержания. Но думающие так чиновники, скажем так, отстали от научной мысли и от всемирных трендов. Мнение ученых по этому поводу можно было услышать на дискуссий Конгресса ООН, которая была посвящена "зеленым тюрьмам" (Green Prisons: A Guide to Creating Environmentally Sustainable Prisons).

Рассказывает участник дискуссии российский криминолог Данил Сергеев:

- Японские специалисты Мана Ямамото и Тецуро Урабо представили исследование о влиянии зеленых тюрем на реабилитацию. Так, в тюрьме Обихиро введена Vegetable Responsibility System. Суть системы проста - каждый осужденный выращивает самостоятельно овощи на приусадебном участке тюрьмы, заботится и растениях и собирает урожай. Продукция реализуется в местных супермаркетах, а деньги поступают на счет осужденного. Оказалось, что такой эксперимент способствовал развитию навыков самостоятельного принятия решений, ответственности и умению преодолевать препятствия. В реабилитационном центре Кицурегава аналогичный проект преследует иную цель - весь урожай передается на безвозмездной основе местному сообществу рядом с тюрьмой. По мнению авторов, этот проект позволяет формировать ощущение своей значимости для общества, учит работе в команде, коммуникациям, аккуратности и т.д. Авторы привели отзывы осужденных о проекте: «Ко мне пришло два важных осознания: во-первых, я понял, что жизнь обладает достоинством, ведь даже у насекомых и растений она есть. Во-вторых, я осознал, что можно создать нечто новое, если внимательно присматриваться к деталям. Я не знал названий растений, которые рассматривал, но, вглядываясь в них, открывал для себя много нового. Я хочу максимально использовать этот опыт и, вернувшись в общество, сохранять интерес к самым разным вещам». «Я с детства любил природу, цветы, диких птиц — всё естественное, но не осознавал, как многое из этого забыл, пока не присоединился к проекту. Теперь я чувствую, что возвращаю себе прежние чистые чувства — или, вернее, ту часть самого себя. Надеюсь, что в будущем я не утрачу эту сторону своей личности». Согласно исследованию, после участия в проекте у осужденных наблюдалось повышение самооценки и уровня самоконтроля.

Для Данилы Сергеева важно было узнать ответ на вопрос, действительно ли зеленые насаждения мешаю соблюдению требованиями обеспечения безопасности.

- Несколько лет назад я заметил, что с территории следственных изоляторов и учреждений с камерным типом размещения стали массово убирать клумбы и цветы. Не везде, но во многих учреждениях. Сотрудники мне объясняли именно безопасностью. Но я и тогда сомневался в этом. В одном из докладов на Конгрессе ОООН отмечалось, что «зеленый» дизайн может скорее усиливать, чем подрывать безопасность в тюрьмах. Деревья могут препятствовать полетам дронов, холмы - формировать систему наблюдения, а многоуровневая посадка растений - определять коридоры передвижения без жестких барьеров. Другими словами, ланд