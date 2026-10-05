К 32-му дню рождения лотереи «Русское лото» испекли звездный торт

Праздничный торт, испеченный в честь 32-го дня рождения главной лотереи страны «Русское лото», установил рекорд России по количеству ингредиентов – в его состав вошло 48 ингредиентов, привезенных со всей страны. Он был создан в коллаборации с командой звездного кондитера Ольги Вашуриной и представлен вчера, 4 октября, на «Щедром чаепитии» в фудмолле «Депо.Москва» на ул. Лесной, 20А.

Для праздничного торта из ЦФО привезли тульский пряник, можайское молоко, малину из Брянской области, подсолнечные семечки из Воронежской области, тамбовские яблоки и рязанскую черную смородину. А из ДФО – китайский лимонник, краснику, амурский виноград, хабаровскую голубику, камчатский крыжовник и кунжут.

«Праздничный торт «Русского лото» объединил лучшие ингредиенты со всей страны, тем самым отразил масштаб всероссийской лотереи «Русское лото», которая уже три десятилетия объединяет поколения и дает людям со всей России возможность выигрывать и исполнять свои мечты. Именно в «Русском лото» разыгрывается крупнейший суперприз среди российских государственных лотерей – 1 миллиард рублей, с 2014 года в лотерее «Русское лото» появилось более 4100 миллионеров, а разыграно свыше 89 миллиардов рублей. Через две недели в честь дня рождения лотереи «Русское лото» разыграем больше 1 миллиарда рублей!» – сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

«Лотерея «Русское лото» давно вошла в историю и стала доброй традицией, объединяющей миллионы семей по всей стране. Мы понимали, что праздничный торт в честь дня рождения «Русского лото» должен отражать уникальность главной лотереи страны и стать кулинарным произведением искусства. Поздравляем «Русское лото» с 32-м днем рождения! Для нашей команды большая честь стать частью этого праздника», – сказала кондитер и телеведущая Ольга Вашурина.

История всероссийской лотереи «Русское лото» берет свое начало в 1994 году*. За эти годы она стала любимой лотереей россиян, получила звание главной лотереи страны и трижды становилась победителем ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России». В 2022 году лотерейный бренд «Русское лото» был признан Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) общеизвестным товарным знаком. Сведения об этом представлены на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в Реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (номер свидетельства – 241). Фото: Пресс-служба «Столото»

Кстати, 18 октября состоится трансляция праздничного тиража № 1850 «Русского лото», приуроченного к 32-летию лотереи. Участников ждут щедрые призы: в тираже разыгрываются дом за 5 млн рублей, автомобиль за 3 млн рублей, а всего будет разыграно свыше 1 миллиарда рублей.

Фраза «Будет разыграно свыше 1 миллиарда рублей» обозначает минимальную сумму денежных средств, которая будет распределена среди победителей тиража № 1850. Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года). Лотерея соответствует критериям, которые респонденты выбрали для определения лотереи как «главной» в стране: лотерея с самым большим количеством продаваемых билетов в календарном году и с самым большим призовым фондом, разыгранным совокупно в календарном году. Фраза «Русское лото» берет свое начало в 1994 году» указывает на дату первого тиража одноименной игры, который был проведен по правилам «Русского лото» 16.10.1994. Современная лотерея «Русское лото» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3) проводится на основании Распоряжения Правительства РФ № 687-р от 02.05.2012, срок проведения лотереи— до 31.12.2044. Информация об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде, количестве, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55.

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