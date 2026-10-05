Какой сегодня праздник: 5 октября 2026 года

- Праздники в России сегодня: 5 октября 2026 года
- Международные праздники сегодня: 5 октября 2026 года
- Какой сегодня церковный православный праздник: 5 октября 2026 года
- Что можно и нельзя делать сегодня: 5 октября 2026 года
- Что можно и нужно делать сегодня: 5 октября 2026 года
- Что нельзя делать сегодня: 5 октября 2026 года
- Кто такие пророк Иона и священномученик Фока Синопский: жития и чем известны
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Праздники в России сегодня: 5 октября 2026 года
- День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников в России. В этот день поздравляют школьных учителей, преподавателей вузов и всех работников образования. Официально праздник был учреждён в 1965 году, а с 1994 года отмечается 5 октября вместе со Всемирным днём учителей.
- День работников уголовного розыска МВД России — профессиональный праздник сотрудников службы, которая занимается раскрытием преступлений, розыском подозреваемых и преступников. Дата приурочена к созданию в 1918 году Центрального управления уголовного розыска.
- День образования Республики Адыгея — официальный региональный праздник. Адыгейская автономная область была образована в 1922 году, а в начале 1990-х Адыгея получила статус республики в составе Российской Федерации.
Международные праздники сегодня: 5 октября 2026 года
- Всемирный день учителей (World Teachers' Day) — отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1994 года. Праздник посвящён роли педагогов в развитии общества и качественного образования. В 2026 году тема дня, как и прежде, призвана напомнить о важности поддержки учителей во всём мире.
- Международный день врача — профессиональный праздник медиков, учреждён по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Он посвящён работе врачей, развитию медицины, профилактике заболеваний и сохранению здоровья людей. В России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.
- Всемирный день архитектуры — профессиональный праздник архитекторов и специалистов, создающих здания и городскую среду. Учреждён Международным союзом архитекторов.
Среди необычных праздников этого дня — День «Сделайте что-нибудь приятное» (праздник добрых поступков) и День напутствий улетающим птицам — осенний праздник, связанный с сезонной миграцией птиц.
Какой сегодня церковный православный праздник: 5 октября 2026 года
По православному календарю 5 октября (22 сентября по юлианскому стилю) отмечается память нескольких святых:
- Память пророка Ионы (VIII век до Рождества Христова) — одного из двенадцати малых пророков.
- Память священномученика Фоки, епископа Синопского (117 год).
- Память преподобного Ионы пресвитера (IX век), отца святых Феофана и Феодора Начертанных.
- Память блаженной Параскевы Дивеевской (1915 год).
- Память преподобного Ионы Яшезерского (1589–1592 годы).
- Память Макария Жабынского, Белёвского чудотворца (XVII век).
- Собор Тульских святых.
- Память мученика Фоки вертоградаря (около 320 года).
- Память праведного Петра Африканского, бывшего мытаря (VI век).
- Празднование иконы Божией Матери «Услышательница».
В католической традиции в этот день вспоминают отшельника Мурдока Кульдея (VIII век) и святую Фаустину Ковальскую (1938 год).
Что можно и нельзя делать сегодня: 5 октября 2026 года
5 октября 2026 года по народному и церковному календарю — день памяти пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского. В народе этот день называют Листодер, Листопадная или Фока Ветроградарь. Считается, что именно с этого дня осень вступает в полную силу: ветер срывает последнюю листву, а природа готовится к зиме.
В этот день наши предки старались вести себя особенно осторожно, соблюдать особые правила и запреты, чтобы не навлечь беду и сохранить достаток в доме. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать 5 октября 2026 года.
Что можно и нужно делать сегодня: 5 октября 2026 года
- Спокойно провести день и позаботиться о себе. День считается не самым благоприятным: сильный ветер мог нести болезни, поэтому советовали поберечь себя и близких, не перенапрягаться и избегать суеты.
- Готовить блюда из редьки. 5 октября на Руси традиционно завершали уборку редьки. Этот корнеплод составлял значительную часть зимнего рациона. Редьку подавали с луком, солью и квасом, варили, парили, запекали, добавляли в салаты и окрошку. Считалось: если редька сочная — год будет благополучным и сытым. Перед приготовлением корнеплод советовали обдать кипятком.
- Убирать дом и двор, готовить жилище к зиме. Листья к этому времени облетали, и хозяева убирали их, готовя подворье к холодам. Хорошей приметой считалось утеплить окна, проверить печи, заготовить дрова. 7 вещей, из-за которых уходит удача
- Молиться святому Фоке. Мученика Фоку издревле почитают как защитника от огня и покровителя всех, кто в море. Ему молятся о защите жилища от пожара, а также о заступничестве в пути по воде. Верующие также обращаются к Ионе о спасении утопающих и защите от бед на воде.
- Использовать осину как оберег. Осина считалась мощным защитным деревом. Осиновые колья ставили по углам двора и у ворот, ветки втыкали в стены построек, чтобы защитить хозяйство от сглаза и порчи. Существовал обычай обнимать осину: верили, что дерево забирает печали и болезни. После этого шли к дубу или берёзе — «восполнить силы». Заваривали чай из коры осины — такой отвар помогал восстановить силы и укрепить иммунитет перед зимой.
- Отправиться в лес за удачей. Прогулка по осеннему лесу в этот день считалась не просто приятным времяпрепровождением, а настоящим ритуалом. Если на вас упадёт еловая или сосновая шишка — это сулило скорую финансовую удачу. Найти шишку — добрый знак.
- Наблюдать за природой. День был важным для наблюдений, по которым определяли, какой будет предстоящая зима. Смотрели на листопад, поведение птиц, количество шиш