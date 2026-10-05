Какой сегодня праздник: 5 октября 2026 года

5 октября 2026 года — 278-й день года по григорианскому календарю (279-й в високосные годы). До конца года остаётся 87 дней. Этот день богат на профессиональные, международные и народные праздники, а также на важные исторические события и дни рождения известных людей.

Праздники в России сегодня: 5 октября 2026 года

День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников в России. В этот день поздравляют школьных учителей, преподавателей вузов и всех работников образования. Официально праздник был учреждён в 1965 году, а с 1994 года отмечается 5 октября вместе со Всемирным днём учителей.

— один из самых любимых профессиональных праздников в России. В этот день поздравляют школьных учителей, преподавателей вузов и всех работников образования. Официально праздник был учреждён в 1965 году, а с 1994 года отмечается 5 октября вместе со Всемирным днём учителей. День работников уголовного розыска МВД России — профессиональный праздник сотрудников службы, которая занимается раскрытием преступлений, розыском подозреваемых и преступников. Дата приурочена к созданию в 1918 году Центрального управления уголовного розыска.

— профессиональный праздник сотрудников службы, которая занимается раскрытием преступлений, розыском подозреваемых и преступников. Дата приурочена к созданию в 1918 году Центрального управления уголовного розыска. День образования Республики Адыгея — официальный региональный праздник. Адыгейская автономная область была образована в 1922 году, а в начале 1990-х Адыгея получила статус республики в составе Российской Федерации.

Международные праздники сегодня: 5 октября 2026 года

Всемирный день учителей (World Teachers' Day) — отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1994 года. Праздник посвящён роли педагогов в развитии общества и качественного образования. В 2026 году тема дня, как и прежде, призвана напомнить о важности поддержки учителей во всём мире.

— отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1994 года. Праздник посвящён роли педагогов в развитии общества и качественного образования. В 2026 году тема дня, как и прежде, призвана напомнить о важности поддержки учителей во всём мире. Международный день врача — профессиональный праздник медиков, учреждён по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Он посвящён работе врачей, развитию медицины, профилактике заболеваний и сохранению здоровья людей. В России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.

— профессиональный праздник медиков, учреждён по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Он посвящён работе врачей, развитию медицины, профилактике заболеваний и сохранению здоровья людей. В России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Всемирный день архитектуры — профессиональный праздник архитекторов и специалистов, создающих здания и городскую среду. Учреждён Международным союзом архитекторов.

Среди необычных праздников этого дня — День «Сделайте что-нибудь приятное» (праздник добрых поступков) и День напутствий улетающим птицам — осенний праздник, связанный с сезонной миграцией птиц.

Какой сегодня церковный православный праздник: 5 октября 2026 года

По православному календарю 5 октября (22 сентября по юлианскому стилю) отмечается память нескольких святых:

Память пророка Ионы (VIII век до Рождества Христова) — одного из двенадцати малых пророков.

Память священномученика Фоки, епископа Синопского (117 год).

Память преподобного Ионы пресвитера (IX век), отца святых Феофана и Феодора Начертанных.

Память блаженной Параскевы Дивеевской (1915 год).

Память преподобного Ионы Яшезерского (1589–1592 годы).

Память Макария Жабынского, Белёвского чудотворца (XVII век).

Собор Тульских святых.

Память мученика Фоки вертоградаря (около 320 года).

Память праведного Петра Африканского, бывшего мытаря (VI век).

Празднование иконы Божией Матери «Услышательница».

В католической традиции в этот день вспоминают отшельника Мурдока Кульдея (VIII век) и святую Фаустину Ковальскую (1938 год). Фото: Никита Попов

Что можно и нельзя делать сегодня: 5 октября 2026 года

5 октября 2026 года по народному и церковному календарю — день памяти пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского. В народе этот день называют Листодер, Листопадная или Фока Ветроградарь. Считается, что именно с этого дня осень вступает в полную силу: ветер срывает последнюю листву, а природа готовится к зиме.

В этот день наши предки старались вести себя особенно осторожно, соблюдать особые правила и запреты, чтобы не навлечь беду и сохранить достаток в доме. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать 5 октября 2026 года.

Что можно и нужно делать сегодня: 5 октября 2026 года