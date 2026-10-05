Кто и для чего отменил школу

Первое сентября — День знаний, пятое октября — День учителя. Важные даты, а как по мне, важнейшие даты. Но то ли парадокс, то ли заговор заключается в том, что образование, всегда имевшее фундаментальное значение, зачастую рассматривается в нашей стране по остаточному принципу и традиционно полнится проблемами. Уж сколько споров было по этому поводу, сколько критики и криков звучало, но воз… где воз?

Сначала ломали советскую систему образования, очень желая понравиться западным партнерам. Те, конечно, были довольны, потому что увидели реальный шанс прикончить Россию: не через захват территорий, а через подчинение и промывку мозгов. После, добивая то, что создали не на европейский даже, а на какой-то свой особый манер, отнесли образование к сфере услуг и превратили педагогов в обслуживающий персонал. Результаты мы видим. Они тоскливы.

Любой родитель сталкивается с ними каждый день. Проблема в том, что далеко не любой родитель хочет разбираться в ситуации и помогать педагогу, школе; чаще наоборот. И, с одной стороны, учитель задавлен тоталитарной бюрократией, низкими зарплатами, высокой ответственностью, а с другой — скандальными и требовательными родителями, уверенными, что им и их чадам все должны. Как в ресторане. Вот только работает он, этот «ресторан», не за родительский счет, и задачи у него совершенно другие.

Есть несколько фундаментальных моментов, которые кардинально не в лучшую сторону изменили образование, но сейчас остановлюсь лишь на трех аспектах. Во-первых, в стране, которая стремится к реальным достижениям, учитель не может быть тягловой лошадью. Учитель должен поощряться как материально, так и информационно. Казалось бы, хрестоматийная, прописная истина, но в реальности зачастую как у Чехова: «Нищий, униженный учитель — позор для государства».

Во-вторых, образование без воспитания неэффективно. У нас же считается, что школа дает знания, учитель приносит их, как официант приносит суп или салат, а вот воспитывать детей должны родители. Правда, в реальности родители передоверяют своих детей школе: мол, пусть там уму-разуму научат. И, наконец, в-третьих: потребление информации не равно получению знаний. Часто это не связанные друг с другом вещи. Знания необходимо не только получить, но и обработать, усвоить, а вот с этим у поколений «Айфона» есть большие проблемы.

Каждый год нам обещают положительные сдвиги, но, опять же, где воз? Вот и в этом году мы фиксируем ряд изменений. Итак, для начала в некоторых школах введена оценка за поведение. И, на мой взгляд, это правильно, хотя лично я, окончив школу с золотой медалью, всегда имел за поведение уверенные два или три балла. Однако я и не в эти времена учился. Для нас педагог считался непререкаемым авторитетом; да, случалось разное, но я говорю о базе.

Сейчас же учитель не защищен. Он должен сто раз подумать, прежде чем сделать серьезное замечание ученику. Не дай Бог, оскорбится дитятко, настучит родителям, а те побегут жалобы в комиссии и комитеты строчить. Развязная, хамская манера общения с учителем стала для многих учеников нормой. Более того, все чаще фиксируются случаи, когда школьники нападают на преподавателей, нападают в том числе и с оружием, стремясь убить. Меж тем в нашей стране, согласно законодательству, защищены даже кондукторы в общественном транспорте, но не педагоги.

Управы на нерадивых учеников практически не было. Мы дожили до того, что выгнать хулигана из школы стало проблематично. Оценки за поведение — шаг к тому, чтобы очищать классы от нерадивых учеников. Однако крайне важно отрегулировать данный механизм. Во-первых, установить, за что будут ставиться «двойки». Во-вторых, обеспечить административное наказание.

Веяниями времени обусловлено еще одно новшество — сокращение изучения иностранных языков. Зато введен предмет духовно-нравственная культура. Появились и курсы начальной военной подготовки. Как это будет работать в новых реалиях, станет зависеть от исполнителей. Бессмысленно как-либо оценивать патриотизм. Это живое чувство: к сожалению, зачастую бюрократы забывают об этом.

Однако главные изменения в школьном образовании связаны с цифровизацией. Искусственный интеллект уже неотвратимо изменил обучение. Причем как на внешнем, так и на глубинном уровне. Какой, например, смысл в школьных заданиях, если за детей его выполняет ИИ, а они просто переписывают решения в тетради? На уроках подчас происходит то же самое. Дети слепо доверяют ИИ, теряя при этом главное — умение искать и анализировать информацию. А этому в первую очередь должна обучать школа. Применяют ИИ и учителя.

За несколько лет мы стали свидетелями кардинальной трансформации мира за счет ИИ. В образовании же произошла настоящая революция, вытеснившая человека куда-то на обочину. Как собралось решать эту проблему государство? По всей видимости, оно решило подстроиться. Каждый день мы слышим, что отвергающие ИИ сродни неолуддитам, обреченным на отставание, потому нужно идти в ногу со временем.

Казалось бы, логика ясна. Но ведь можно впереди, можно рядом, а можно понуро плестись позади. Писатели-фантасты утверждали, что катастрофа наступает тогда, когда технологический прогресс сильно опережает морально-нравственное развитие общества. Что мы и наблюдаем сегодня. Почему? Человек разучивается думать.

ИИ, как любят повторять профессиональные убаюкиватели, это просто инструмент, но тогда почему он заполонил всё? С пятого класса детям вводят в школах урок «кибернетика». Насколько это подготовленная история? Доходит ведь для смешного: об искусственном интеллекте рассказывает трудовик, ибо некому больше. Да и для чего мальчикам и девочкам цифровой мир с ранних лет? И почему за тотальной цифровизацией в школах стоят крупные корпорации вроде «Сбера» и «Яндекса», диктующие свои правила и условия?

Ответ находим в антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»: «Контроль за населением на местах будет возложен на учителей и администраторов». Не надо думать, будто бы крупные корпорации переживают за судьбу образования. Если бы переживали, то выписали бы каждому учителю информатики, например, ежемесячную прибавку к зарплате в 5000 рублей. И за это бы все сказали спасибо. Но задача-то со