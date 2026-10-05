Мама дорогая: почему женщины после развода всё чаще оставляют детей отцам

«Воскресный папа» давно стал нормой, а «мама выходного дня» всё ещё должна оправдываться перед окружающими

Мы привыкли к совершенно определённому социальному сценарию: мужчина разводится, оставляет детей жене — это почти нейтральный факт биографии. Ну развёлся. Ну дети, как обычно, с мамой. Папа забирает их на выходные, платит алименты — или не платит, тут уж как повезёт, — заводит новую семью, новую жену, иногда новых детей. Никто вслед ему не кричит гневно: «Как ты мог бросить собственного ребёнка?!»

Но попробуйте поменять в этой истории мужчину на женщину. Мать оставила ребёнка отцу?! Как она могла?!

А как же материнский инстинкт?! Где ее сердце?! Что скажут люди, школа, бабушки, соседки и родительский чат 9 «Б»?

От женщины XXI века вообще требуется довольно многое. Работать, хорошо зарабатывать, прекрасно выглядеть, не стареть, быть самостоятельной, но не слишком, найти достойного мужчину, сохранить с ним отношения, а если отношения всё-таки не сохранились — цивилизованно развестись. И вот тут внезапно выясняется, что весь прогресс заканчивается. Потому что дети после развода по-прежнему должны остаться с ней. Потому что она мать.

Чемодан - вокзал - отец

Ольге 42 года, и она молодожён. Именно так она сама про себя говорит. Второй раз замуж она вышла меньше года назад. У Ольги двое детей: сын уже сепарирован, дочь ещё школьница.

Выходя замуж, Ольга впервые позволила себе не исходить из того, что шестнадцатилетняя дочь по умолчанию должна жить с ней. И договорилась с бывшим мужем, что Ксюша пока побудет с папой.

То есть не приехала ночью к его дому, не поставила ребёнка с чемоданом под дверью и не скрылась в неизвестном направлении. Хотя по реакции окружающих можно было подумать именно так.

— Мы цивилизованно встретились и договорились. Я вышла замуж, у меня сейчас налаживается семейная жизнь. Мы с мужем только вернулись из свадебного путешествия во Вьетнам, которое откладывали почти полгода из-за проблем на работе.

Ольга представить себе не могла, какой бедлам начнётся из-за этого, казалось бы, вполне разумного решения. Ребёнка ведь отправили не в лес, не в берлогу и даже не в интернат. А к отцу родному.

Сам бывший супруг, кстати, не возражал. Ксюша тоже. Зато возразил окружающий мир.

— Возмутились абсолютно все. Особенно бабушки! Даже моя мама считает, что я должна была отдать дочку ей, а не бывшему. Я спрашиваю: с чего бы? Он её родной отец. Почему бабушка считается более близким родственником для ребёнка, чем папа?

Ольгу обсуждают подруги и коллеги на работе. Возможно, потому что сама она не делает из своего решения тайны и не придумывает уважительной легенды вроде срочной командировки в Антарктиду.

В школе семья немедленно перекочевала в разряд неблагополучных, а Ксюшу отправили на профилактическую беседу к психологу. При том, что сама девочка чувствует себя прекрасно и даже считает, что жить с папой ей выгоднее: он гораздо больше её балует.

Получается удивительная вещь. Отцовство у нас давно признано полноценным — пока речь не заходит о необходимости действительно оставить ребёнка с отцом.

Но есть и другая сторона этой новой реальности.

Этим летом я оказалась в суде, где разводилась очень обеспеченная пара. Фамилию называть не буду. У супругов были дети-близнецы — мальчик и девочка. Отец решил детей разделить: сын должен был жить с ним, дочь — с матерью. Однако в ходе процессе стало понятно, что и девочка в итоге может переехать к отцу.

Аргументы выглядели убедительно и одновременно утилитарны: отец значительно состоятельнее, у него есть возможность обеспечить детям привычный уровень жизни. Мать много лет занималась детьми, домом, хозяйством — словом, делала ровно то, что принято называть вкладом женщины в семью. Пока семья существовала, это считалось её работой. Когда распалась, выяснилось, что в резюме такую работу не запишешь, собственного дохода она не приносит, а в споре о том, кто способен лучше содержать детей, вчерашняя идеальная жена неожиданно оказалась слабым звеном.

Никогда не говори «никогда», особенно когда речь идёт об идеальной семье. Любовная лодка всё-таки разбилась о быт, а женщина осталась не только у разбитого корыта надежд, но и перед перспективой потерять детей.

И это уже совсем другая история. Если Ольга добровольно решила, что шестнадцатилетняя дочь прекрасно может пожить у собственного отца, то здесь мать детей отдавать не хотела. Но против неё были деньги, дорогие адвокаты, связи бывшего мужа и элементарная арифметика возможностей.

При этом никто, разумеется, не предполагал, что обеспеченный отец, получив наследников, немедленно продаст бизнес, отменит совещания и посвятит всего себя борщам, родительским собраниям и проверке домашних заданий. Его высокий доход как раз и служил доказательством стабильности. То есть у женщины отсутствие работы оказалось слабостью. У мужчины работа — преимуществом. Вот такой вот семейный ребус.

И обе эти истории, при всей их непохожести, говорят об одном: привычная схема «после развода дети остаются с мамой» перестаёт быть единственно возможной в России. Где-то мать сама решает, что ребёнку лучше с отцом. Где-то отец добивается этого через суд. А где-то родители вообще отказываются выбирать одного «главного» и дети существуют на два дома. Неделю там, неделю здесь.

Мировая статистика вообще показывает, что отцовское домохозяйство постепенно перестаёт быть экзотикой, а в Скандинавии всё чаще сам вопрос «кому после развода достался ребёнок?» звучит устаревшим. На смену ему приходит другой: как организовать жизнь ребёнка так, чтобы после развода родителей у него по-прежнему оставались и мама, и папа?

Но Россия — особый случай. Здесь общественное сознание, кажется, меняется медленнее семейной практики. И женщина, которая говорит: «Мой ребёнок живёт с отцом», всё ещё вынуждена оправдываться перед обществом, почему она не мать, а ехидна.

Кто кому и что должен

Наше общество, похоже, меняется быстрее, чем школьные психологи и некоторые бабушки.

Если в 2007 году 38% россиян были уверены, что после развода ребёнка лучше оставлять матери, то к 2025 году таких осталось всего 18%. Большинство — 59% — сегодня отвечает иначе: всё зависит от конкретной ситуации. И это, пожалуй, гораздо важнее, чем кажется. Потому что речь вовсе не о том, что страна внезапно решила: папы воспитывают детей лучше мам. Просто постепенно исчезает сама презумпция материнства: раз родила — значит, после развода ребёнок автоматически твой.

Впрочем, попытка понять, сколько российских детей после развода действительно остаются с отцами, быстро превращается в статистический квест. Росстат ещё по перепис