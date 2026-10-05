«МегаФон» провел первые испытания 5G-роутера

В Центре по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» проверили работу 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей «СофтМастером». Как отмечается в пресс-релизе оператора, устройство успешно прошло все предусмотренные сценарии испытаний.

«5G-роутер принимает сигнал от базовой станции и создает локальную сеть, к которой пользователь подключает смартфон, компьютер, телевизор и другую технику», – говорится в сообщении. Сделать это можно через кабель или по Wi-fi. При этом устройствам не требуется собственная поддержка 5G.

Отмечается, что в рамках тестирования специалисты проверили скорость передачи данных, работу агрегации несущих частот, поддержку 5G-диапазона, корректное переключение между разными технологиями связи без потери соединения.

«Проведенные испытания позволяют оценить стабильность его работы и убедиться, что заявленные производителем характеристики соответствуют реальной работе устройства в сети», – отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

Генеральный директор «СофтМастера» Дмитрий Кожевников подчеркнул: «Мы заранее подготовились к развитию сетей пятого поколения в России и готовы одними из первых предложить рынку современные девайсы, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами мобильного интернета 5G».