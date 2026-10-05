Мэр Москвы рассказал о первом месяце работы Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX сообщил, что на Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена москвичи и гости столицы уже совершили свыше 850 тысяч поездок.

«Запустили новую ветку вместе с Президентом России Владимиром Путиным всего месяц назад. Это улучшило транспортное обслуживание свыше 550 тысяч жителей пяти районов Москвы. На дорогу до центра они стали тратить в три раза меньше времени. Появились удобные пересадки на Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии (БКЛ), а также на Московское центральное кольцо», — написал в своем канале столичный градоначальник.

Как заметил мэр Москвы, в рабочие дни на новом радиусе совершают более 34 тысяч поездок. Самыми востребованными станциями, по словам Собянина, являются станция «Бульвар Генерала Карбышева», расположенная параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева, станция «Деловой центр», работавшая раньше в составе БКЛ, а также станция «Звенигородская» — в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Публикация главы столицы гласит, что на новой линии курсируют только современные поезда «Москва-2026». Собянин обратил внимание на то, что за месяц составы прошли свыше 150 тысяч километров — расстояние, равное более чем трем окружностям Земли по экватору.

Кроме того, столичный градоначальник обратил внимание на то, что в настоящий момент продолжается строительство второго участка Рублево-Архангельской линии — от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». Он уточнил, что работы должны быть завершены уже в следующем году. К тому же мэр поделился, что данную ветку планируется протянуть еще дальше, а именно до «Изумрудных холмов» в Красногорске.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что для указателей Рублево-Архангельской линии специалисты метро в области навигации создали более одной тысячи макетов. Он указал, что по поручению Сергея Собянина на пяти станциях были установлены 160 цифровых указателей.

Ликсутов обратил внимание на то, что производственный цикл изготовления навигационных элементов удалось сократить до одного дня. Кроме того, по его словам, благодаря технологии можно оперативно менять информацию, так как новая линия открылась в динамично развивающихся районах столицы.

Специалисты создали 17 типов навигационных макетов для первых станций новой Рублево-Архангельской линии, которые открыли президент РФ Владимир Путин и Сергей Собянин. Среди них — списки со всеми станциями линии и доступными пересадками на другие линии метро. Работники также создали направляющие и разводящие указатели к выходам, пересадкам и ключевым объектам, среди которых медицинские учреждения, деловые центры, жилые комплексы.

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На странице «Архитектура и строительство» представлена информация о масштабном обновлении столицы за последние 16 лет. Здесь можно узнать о том, как шло строительство дорог и станций рельсового каркаса, а также создание пересадочных узлов.