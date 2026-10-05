...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.95 93.92
...
 Свежий номер Подписка

Общество 1373

Мошенники обманули россиянку на 6 млн рублей

Жительница Калининграда отдала мошенникам 6 млн рублей после звонка лжесиловиков

Жительница Калининграда отдала мошенникам 6 млн рублей после звонка лжесиловиков
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Жительница Калининграда передала мошенникам 6 млн рублей, поверив, что помогает проверить свои банковские счета. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 58-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они заявили, что с её счетов якобы переводят деньги за рубеж, и убедили снять наличные. Затем калининградка оставила деньги в условленном месте возле строящегося объекта в Ленинградском районе города.

Позже женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также: 

И билеты тоже: доходы мошенников соцсетях выросли на 400 процентов.

В Госдуме предупредили россиян о мошенничестве с отоплением.

Подписаться

Автор: