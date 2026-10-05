Мужчину спасли после тяжелой травмы позвоночника, полученной в ДТП

Мужчина благодаря врачам смог избежать инвалидности после серьезной аварии. У пациента был поврежден позвоночник.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, автовладелец поступил в тяжелом состоянии в Подольскую областную клиническую больницу после ДТП. В процессе обследования врачи обнаружили у пациента сотрясение головного мозга, крайне серьезное повреждение спинного мозга и перелом пятого шейного позвонка, из-за серьезности травм мужчине грозила потеря чувствительности конечностей и паралич. Пострадавшего экстренно направили на операцию, которая длилась около 2 часов.

Как отметил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский, в ходе операции хирурги удалили поврежденный позвонок, устранили сдавливание спинного мозга и стабилизировали позвоночник с помощью имплантов. Вмешательство проводилось под рентген-контролем. Спустя пять дней после операции мужчина смог вернуть возможность стоять.

Сейчас он продолжает находиться под наблюдением врачей и проходит курс реабилитации.