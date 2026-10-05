«Невидимый» фитнес, помада вместо румян и вода после сна: секреты красоты Кэмерон Диаз

Голливудская актриса отказалась от изнуряющих тренировок, многоступенчатого ухода за кожей, сложного макияжа — и после 50 лет выглядит и чувствует себя едва ли не лучше, чем на пике карьеры. Рассказываем, из чего теперь состоит ее бьюти-рутина.

Кэмерон Диаз никогда не была сторонницей радикальных мер в погоне за молодостью. Даже ботокс звезда попробовала лишь однажды, и после этого зареклась повторять инъекции. «Я лучше буду видеть лицо, которое стареет, чем лицо, которое мне не принадлежит», — призналась актриса в интервью после этого эксперимента. В итоге в основу ее подхода к красоте лег простой принцип — не бороться с собой, а договариваться. Разбираем главные привычки Диаз, которые помогают ему следовать.

Вода после сна

Привычка, о которой Диаз говорит чаще всего, — выпивать большой объем воды сразу после пробуждения. Еще в 2014 году, продвигая свою книгу The Body Book, актриса показала литровую бутылку, которая стоит около ее кровати, и объяснила: «Вода будит тебя. Сначала я чищу зубы, потому что не хочу глотать бактерии, которые накопились за ночь. А потом пью».

Диаз рекомендует воду комнатной температуры с ломтиком лимона и предпочитает хранить ее в стеклянных бутылках. По словам актрисы, это дает заряд энергии на все утро и помогает пищеварению. В книге она даже посвятила целую главу теме, которую многие считают неловкой, — опорожнению кишечника. «Твой стул — ключевой индикатор общего здоровья», — считает звезда.

Еда без строгих ограничений

После утреннего литра воды Кэмерон завтракает — причем дважды. Первый, легкий, прием пищи — перед тренировкой: яблоко с миндальной пастой, овсянка или яйца. После тренировки — второй, полноценный завтрак: курица, цельные злаки, овощи.

Основу рациона Диаз составляет средиземноморская диета: рыба, оливковое масло, авокадо, бурый рис, свежие овощи. Но от строгих ограничений звезда отказалась. Она придерживается принципа 80/20: восемьдесят процентов — чистая еда, двадцать — «вредности», которыми можно себя побаловать.

Но выбор в пользу правильного питания Кэмерон сделала сознательно и не страдает от него. «Пока я ела бургеры, буррито, луковые кольца и запивала это колой, у меня была ужасная кожа», — признавалась звезда.

Минимум ухода и макияжа

О проблемной коже Диаз рассказывала и в контексте ухода. Большую часть карьеры она носила плотный макияж ежедневно, из-за чего страдала от постоянных высыпаний. «У меня всегда что-то выскакивало», — вспоминала звезда. В сорок с лишним, когда она сократила макияж до минимума, кожа успокоилась сама. По ее словам, теперь она любит свое лицо больше, чем в двадцать пять, и старается его лишний раз не трогать. «Я буквально ничего не делаю. Я почти не умываюсь. Если повезет, два раза в месяц — и то хорошо», — шутила актриса в одном из подкастов. Но доля правды в этой шутке есть: ежедневный уход Диаз укладывается в три пункта: недорогая сыворотка с ретинолом на ночь, питательное масло для лица и лимфодренажный самомассаж скребком гуаша.

А фундаментом своей красоты Диаз называет сон. Именно ночью гипофиз вырабатывает гормон роста, отвечающий за синтез коллагена. Кэмерон ложится и встает в одно и то же время, следя за циркадными ритмами, и никогда не жертвует сном ради работы.

Макияж звезды тоже лаконичен. Исключение — красные дорожки. При этом у Диаз есть фирменный бьюти-прием — использование губной помады в качестве румян. Эту привычку подтвердила Гуччи Вестман — визажистка, много лет проработавшая с актрисой.

По словам Гуччи, после завершения макияжа Кэмерон всегда достает компактное зеркальце и начинает пальцем растушевывать яркую помаду по щекам. Такой фокус дает эффект свежести и отдохнувшего вида без «тяжелого» макияжа.

Диаз вообще предпочитает минимализм: она рассказывала, что перестала ежедневно наносить плотный макияж в сорок лет.

«Невидимый фитнес»

Кэмерон всегда любила активные тренировки в зале, но с возрастом решила их сократить. Сегодня звезда продолжает заниматься с тренером Тедди Бассом, но без фанатизма, а основной упор делает на концепцию функциональной активности — не «тренироваться», а жить в движении.

Речь о так называемой NEAT-активности — нагрузках без физических упражнений. Кэмерон использует любую возможность для того, чтобы заставлять тело двигаться в повседневной жизни: она часами копается в своем огороде, гуляет с собакой, танцует на кухне во время готовки или играет с детьми на полу, стараясь задействовать как можно больше мышц. «Тренировки — это не наказание за съеденный десерт. Это праздник того, на что способно ваше тело», — писала Кэмерон в своей книге «The Body Book».

Философия принятия

За отношением Диаз к себе стоит простая мысль: красота — это забота, а не борьба. Кэмерон не скрывает, что ей пятьдесят с лишним, и не пытается выглядеть на двадцать. Но старается оставаться здоровой и энергичной для своих детей, которых родила после сорока.

«Я хочу меняться и становиться старше. Я хочу становиться мудрее. Для меня старение — это привилегия», — заявила актриса в одном из недавних интервью.

Возможно, именно поэтому подход Кэмерон Диаз так привлекателен. Он не требует ни огромных денег, ни силы воли, ни самоотречения — только готовность принимать себя такой, какая ты есть.