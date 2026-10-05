Обнаружен загадочный гигантский насаженный на кол череп быка возрастом более 10,5 тысяч лет

На севере Германии археологи обнаружили необычную находку возрастом около 10 500 лет — практически целый череп древнего тура, насаженный на деревянный кол. Артефакт нашли в болоте Дувензее в земле Шлезвиг-Гольштейн. Исследователи называют его уникальным для Европы и пытаются выяснить, зачем древние люди создали такую конструкцию, пишет Heritage Daily.

Особый интерес вызывает место обнаружения черепа. Всего в нескольких метрах находится древнейшее известное захоронение на севере Германии, которое археологи исследовали в 2022–2023 годах. Руководитель раскопок Харальд Любке считает, что соседство двух находок вряд ли случайно. Череп мог быть частью погребального обряда и служить своеобразным «защитником» умершего.

Предположительно, жившие здесь после окончания ледникового периода охотники-собиратели кремировали своих умерших, а останки хоронили вместе с материалами погребального костра. Теперь ученые допускают, что церемония могла включать установку рядом с могилой черепов крупных животных на деревянных кольях.

Благодаря болотистой почве череп тура сохранился почти полностью, несмотря на прошедшие тысячелетия. Более 20 специалистов уже изучили его фрагменты, однако главная загадка остается нерешенной. Каким образом деревянный кол был помещен внутрь черепа. Чтобы получить ответ, исследователи собираются аккуратно отделить челюсть животного и изучить конструкцию изнутри.

Раскопки в Дувензее продолжаются, но археологам приходится спешить, поскольку болото постепенно высыхает, и древние органические материалы могут начать разрушаться. Ученые надеются на новую крупную находку. Теперь их цель — обнаружить доисторическую лодку, которая могла бы показать, как люди путешествовали по местным водоемам более десяти тысяч лет назад.

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