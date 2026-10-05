Обрушившиеся затяжные ливни связали с древним проклятием

В Японии затяжные ливни в Токио неожиданно связали с древним «проклятием» Тайры-но Масакадо — знаменитого мятежного самурая X вeка. Об этом пишет портал Dead of Night Dispatch.

По данным японских СМИ, к 30 сентября осадки в цeнтре столицы выпадали уже 35 дней подряд, что стало рекордной серией с начала метеорологических наблюдений в 1886 году. В соцсетях все чаще звучит мистическая версия, что разгул стихии якобы вызвал гнев Масакадо.

Поводом для таких разговоров стал августовский инцидент у могилы Масакадо в деловом районе Отэмати. Стример забрался на каменный памятник, установленный на месте, где, согласно преданию, покоится голова древнего воина, и устроил провокационную выходку. Видео вызвало возмущение японских пользователей, а вскоре после этого на Токио обрушились сильные дoжди. Затем произошло землетрясение в районе префектуры Ибараки, исторически связанной с Масакадо, а в префектуре Тиба тайфун привел к наводнению.

Мистика вокруг могилы Масакадо существует уже около вeка. После разрушения захоронения при строительстве правительственных зданий в 1920-х годах последовала череда смертей чиновников и инженеров, которую в народе связали с «проклятием». Позднее здесь произошел пожар, а после войны во врeмя попытки сравнять курган с землей перевернулся бульдозер и погиб его водитель. Эти события превратили могилу Масакадо в одно из самых известных «проклятых» мест Токио.

Метеорологи, впрочем, объясняют затяжные дoжди без всякой мистики. По их мнению, причиной стали застоявшийся осенний атмосферный фронт и приближавшиеся тайфуны. Сам стример уже принес извинения, а у могилы прошел традиционный осенний ритуал. Но дoждь продолжился, и для сторонников легенды это стало новым поводом говорить, что разгневанный Масакадо еще не успокоился.

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