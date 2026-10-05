Один на 12 этажей: к чему приведет вывод из эксплуатации старых лифтов

Нормативный срок службы лифтов нельзя будет продлить на срок свыше семи лет — такое постановление подготовили в правительстве. Этот же документ может запретить ремонт и модернизацию лифтов из средств, выделенных на капремонт: только замена! Похоже, речь идет о поддержке производителей лифтов: они в этом году столкнулись со спадом спроса. Однако такой подход может привести к печальным последствиям: в некоторых домах лифты ради экономии ресурса могут начать попросту отключать.

Постановление правительства опубликовано на портале regulation.gov.ru в конце сентября, документ вносит изменения в предыдущее постановление, принятое в октябре 2023 года. Новый нормативный акт продляет переходное положение с 1 января 2027 до 1 января 2028 года — это связано с тем, что аккредитованных для «лифтового» ТО организаций в России не так много, и освидетельствовать все механизмы они просто не успевают. Еще хуже дело обстоит с освидетельствованием подъемников для инвалидов: здесь на всю страну организация-контролер ровно одна.

Куда серьезнее, однако, другое: с 1 сентября 2027 года предлагается запретить финансировать за счет фондов капремонта собственно ремонт и модернизацию лифтов. Только замена «в сборе», только хардкор. Стало быть, если кому-то позарез нужно именно отремонтировать, а не заменить лифты, это нужно успеть сделать за оставшиеся 11 месяцев.

Речь идет о том, что нормативный срок работы обычного пассажирского лифта в России установлен в 25 лет, после чего должна проводиться либо его модернизация и капитально-восстановительный ремонт (и продление ресурса службы, например, на 10 или 15 лет), либо замена — и, разумеется, обнуление 25-летнего срока, поскольку механизм полностью новый. При этом стоимость нового лифта достигает 4–5 млн рублей, включая сюда демонтаж старого и установку свежего оборудования. А вот капремонт с продлением ресурса, пусть и не на полный срок, в несколько раз дешевле.

Запрет финансировать капремонт лифтов из (ну, да, невольный каламбур) фонда капремонта — похоже, имеет целью прежде всего поддержать производителей лифтов: по итогам 2025 года в России установили примерно 40 тысяч агрегатов, что на 10% меньше, чем годом ранее. Падение спроса и, соответственно, продаж продолжается не первый год, и ранее представители отрасли уже выражали озабоченность по этому поводу. Правда, может оказаться, что при выборе «менять лифт или ничего не делать» - во многих регионах коммунальщикам придется выбирать второе: причиной нынешнего спада поставок лифтов называют как раз нехватку средств в соответствующих фондах.

Модернизировать лифты, если нет денег на полную замену, предлагается за счет средств, которые в управляющих компаниях выделены на текущий ремонт и содержание домов. «Обслуживание лифтов — дело первостепенной важности, но есть и более срочные позиции, на которые приходится выделять средства в безусловном режиме, - рассказывает «МК» Наталья, председатель московского ЖСК, управляющего 12-этажкой конца 1960-х годов постройки. — Например, подготовка к отопительному сезону, кровельные работы, ремонт водостоков. Если бы мы были поставлены в условия, когда на все работы не хватает средств, наверное, установили бы попеременный режим работы лифтов ради экономии ресурса. Или просто вывели бы из эксплуатации тот агрегат, ресурс которого истек. Хорошо, что лифтов у нас два на каждый подъезд — как быть девятиэтажкам, где лифт всего один, я не представляю».

Кстати, о продлении ресурса сверх нормативных 25 лет без замены или капремонта: в проекте нового постановления правительства указано, что продлять ресурс можно лишь дважды, причем совокупный срок продления не должен превышать 84 месяцев — то есть семь лет. После этого лифт (отработавший, стало быть, 32 года) должен быть заменен либо выведен из эксплуатации. Если он, конечно, не защищен как объект культурного наследия.

- Мы уже сталкивались с попеременной работой лифтов, когда недавно проводили их замену, - рассказывает собеседница «МК» из столичного ЖСК. — Это оказалось очень неудобно: прежде всего никто даже не подозревал, какие очереди выстраиваются у лифта, когда он один на 12 этажей. Но тем, кто не успел заменить, может быть сложно. Например, один лифт выведен из эксплуатации по ресурсу, придется год или два работать на одном. Это действительно большие неудобства, но на них, конечно, приходится идти, чтобы не допускать ЧП.

Впрочем, есть и альтернативный подход — даром, что ли, большинство жителей многоквартирных домов теперь собственники? Можно, видя надвигающийся лифтовый коллапс в пределах данного дома, решить проблему целевым взносом — так, например, дачные кооперативы меняют трансформаторы и другие дорогостоящие элементы инфраструктуры. Правда, позавидовать председателям и инициативным группам здесь очень трудно: подобные сборы (а платить каждому жителю придется много — скажем, замена двух лифтов в 12-этажке с 72 квартирами на подъезд обойдется примерно в 120 тысяч рублей с квартиры) придется проводить через общее собрание и, собственно, собирать в течение нескольких лет. Ну, или ходить по лестнице.