...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.92 94.04
...
 Свежий номер Подписка

Общество 3343

Оксана Самойлова платит детям за оценки: к чему это приведет

Эксперт оценила оплату оценок детей бывшей женой Джигана

Очередное откровение бывшей жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой обсуждают многочисленные поклонники. Блогер и многодетная мама рассказала, как добивается хорошей успеваемости своих детей. Оказывается, она платит им деньги… за хорошие оценки! Насколько эта схема взаимоотношений правильная, попытался разобраться «МК».

Эксперт оценила оплату оценок детей бывшей женой Джигана

Вообще платой за оценки промышляли и другие представители шоу-бизнеса. В одном из интервью Катя Лель рассказывала, что, например, поощряет успеваемость её единственной дочери. Певица призналась, что давала по 100-200 рублей дочке за каждую пятерку и вообще считала, что это хорошая система поощрения. К слову, дочь в этом году окончила школу с медалью и планирует поступать в медицинский вуз.

Сын Ирины Дубцовой в свое время рассказывал, что мама тоже даёт ему деньги на карманные расходы за хорошую успеваемость. Правда, эти средства он не тратил, а откладывал, чтобы отвезти маму в Париж. Но сбережений не хватило - пришлось Ирине доплачивать за поездку. 

Ну а схема выплат у Оксаны Самойловой на данный момент следующая: она даёт детям 1300 рублей за пятерку. Почему такая сумма? В передаче у Паши Воли Оксана рассказала, что это было предложение детей - повысить платёж с 1000 рублей, потому что инфляция в нашей стране растёт. Но есть и штрафные санкции: если ребёнок получает двойку, то все «начисленные» деньги за неделю аннулируются. Всего в семье Самойловой и Джигана четверо детей: три старшие дочери - школьницы, ну а их младшему брату пока ещё шесть лет, он только начинает учиться. 

С одной стороны, подобная система поощрения вроде бы неплохая: дети хорошо учатся. Но действительно оплата хороших оценок - стоящий метод? Не приведёт ли это к катастрофе? Психолог раскрыла подводные камни данной схемы.

«Когда мы воспитываем детей, мы должны понимать всегда, что именно в них мы воспитываем. Если об этом думать внимательно, то получается следующее: когда поведение подкрепляется исключительно материальной мотивацией, то мы формируем псевдоповедение. Потому что для маленького ребенка, даже для подростка, главным должно быть мастерство, знания, навыки, самоощущение, что я это могу, что я это знаю, я владею этим, а не денежное вознаграждение, - рассказала психолог Александра Копецкая. - Денежное вознаграждение нужно для оценки труда, оно не может подменять собою содержание обучения, труда или хобби, или еще чего-нибудь. Оно не может подменять заботы о ближних. Когда родители выплачивают деньги за отметки или за посещение спортивных секций, или за помощь в огороде, например, то они рискуют сформировать такое псевдоповедение. Иными словами: нет денег - нет мотивации. Потому что ребенок ждет оплату, а не сосредоточен на цели, той деятельности, которая осуществляется. Если речь идет об учебе в школе, то целью является получение знаний. Вот эта цель выхолащивается и подменяется просто ожиданием денежного вознаграждения. Это происходит в силу того, что дети не имеют достаточного жизненного опыта, не имеют достаточного представления о сложном устройстве отношений между взрослыми людьми и воспринимают все буквально, без подтекста. Они видят только источник и результат, а то, что между ними стоит, содержание этого процесса уходит за пределы их внимания. И вот это очень большой риск. Все-таки знания мы получаем для того, чтобы иметь представление о мире и выживать в нем. Мы заботимся о других, чтобы всем было хорошо, об огороде заботимся, чтобы что-то выращивать; секции посещаем для того, чтобы развивать в себе те или иные навыки, а не для того, чтобы нам за это платили. Да, мы ходим на работу, то есть трудоустраиваемся, и строим взаимоотношения с работодателем, получая зарплату. Но мать – не работодатель».

Тогда возникает вопрос: а как заставить ребёнка хорошо учиться? По словам психолога, способы повышения успеваемости есть, и даже без денег.

«Нужно показать детям, в чем суть удовольствия от получения знаний, от достижения. Дети должны чувствовать свою интеллектуальную силу и то, как им это помогает в жизни. Потому что далеко не все проблемы в жизни решаются деньгами, даже при наличии денег: ты, например, можешь не спасти свое здоровье, просто потому, что знаний не хватает, а вот знания при отсутствии денег очень даже выручают. Нужно фиксировать внимание детей на содержании процесса обучения и подкреплять удовольствием результаты этого процесса получения знаний. То есть ребенку это должно приносить удовольствие. Как? Вот этим как раз педагогика и занимается. Она делает так, чтобы ребенок мог получить от обучения удовольствие, получить результат этого действия и порадоваться. Но это уже вопрос к педагогам», - подытожила психолог.

 

Подписаться

Автор:
Джиган Париж