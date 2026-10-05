Оксана Самойлова платит детям за оценки: к чему это приведет

Вообще платой за оценки промышляли и другие представители шоу-бизнеса. В одном из интервью Катя Лель рассказывала, что, например, поощряет успеваемость её единственной дочери. Певица призналась, что давала по 100-200 рублей дочке за каждую пятерку и вообще считала, что это хорошая система поощрения. К слову, дочь в этом году окончила школу с медалью и планирует поступать в медицинский вуз.

Сын Ирины Дубцовой в свое время рассказывал, что мама тоже даёт ему деньги на карманные расходы за хорошую успеваемость. Правда, эти средства он не тратил, а откладывал, чтобы отвезти маму в Париж. Но сбережений не хватило - пришлось Ирине доплачивать за поездку.

Ну а схема выплат у Оксаны Самойловой на данный момент следующая: она даёт детям 1300 рублей за пятерку. Почему такая сумма? В передаче у Паши Воли Оксана рассказала, что это было предложение детей - повысить платёж с 1000 рублей, потому что инфляция в нашей стране растёт. Но есть и штрафные санкции: если ребёнок получает двойку, то все «начисленные» деньги за неделю аннулируются. Всего в семье Самойловой и Джигана четверо детей: три старшие дочери - школьницы, ну а их младшему брату пока ещё шесть лет, он только начинает учиться.

С одной стороны, подобная система поощрения вроде бы неплохая: дети хорошо учатся. Но действительно оплата хороших оценок - стоящий метод? Не приведёт ли это к катастрофе? Психолог раскрыла подводные камни данной схемы.

«Когда мы воспитываем детей, мы должны понимать всегда, что именно в них мы воспитываем. Если об этом думать внимательно, то получается следующее: когда поведение подкрепляется исключительно материальной мотивацией, то мы формируем псевдоповедение. Потому что для маленького ребенка, даже для подростка, главным должно быть мастерство, знания, навыки, самоощущение, что я это могу, что я это знаю, я владею этим, а не денежное вознаграждение, - рассказала психолог Александра Копецкая. - Денежное вознаграждение нужно для оценки труда, оно не может подменять собою содержание обучения, труда или хобби, или еще чего-нибудь. Оно не может подменять заботы о ближних. Когда родители выплачивают деньги за отметки или за посещение спортивных секций, или за помощь в огороде, например, то они рискуют сформировать такое псевдоповедение. Иными словами: нет денег - нет мотивации. Потому что ребенок ждет оплату, а не сосредоточен на цели, той деятельности, которая осуществляется. Если речь идет об учебе в школе, то целью является получение знаний. Вот эта цель выхолащивается и подменяется просто ожиданием денежного вознаграждения. Это происходит в силу того, что дети не имеют достаточного жизненного опыта, не имеют достаточного представления о сложном устройстве отношений между взрослыми людьми и воспринимают все буквально, без подтекста. Они видят только источник и результат, а то, что между ними стоит, содержание этого процесса уходит за пределы их внимания. И вот это очень большой риск. Все-таки знания мы получаем для того, чтобы иметь представление о мире и выживать в нем. Мы заботимся о других, чтобы всем было хорошо, об огороде заботимся, чтобы что-то выращивать; секции посещаем для того, чтобы развивать в себе те или иные навыки, а не для того, чтобы нам за это платили. Да, мы ходим на работу, то есть трудоустраиваемся, и строим взаимоотношения с работодателем, получая зарплату. Но мать – не работодатель».

Тогда возникает вопрос: а как заставить ребёнка хорошо учиться? По словам психолога, способы повышения успеваемости есть, и даже без денег.

«Нужно показать детям, в чем суть удовольствия от получения знаний, от достижения. Дети должны чувствовать свою интеллектуальную силу и то, как им это помогает в жизни. Потому что далеко не все проблемы в жизни решаются деньгами, даже при наличии денег: ты, например, можешь не спасти свое здоровье, просто потому, что знаний не хватает, а вот знания при отсутствии денег очень даже выручают. Нужно фиксировать внимание детей на содержании процесса обучения и подкреплять удовольствием результаты этого процесса получения знаний. То есть ребенку это должно приносить удовольствие. Как? Вот этим как раз педагогика и занимается. Она делает так, чтобы ребенок мог получить от обучения удовольствие, получить результат этого действия и порадоваться. Но это уже вопрос к педагогам», - подытожила психолог.