Овчинский сообщил, что по программе реновации возведут новостройку на 6-й Кожуховской улице

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Южнопортовом районе Юго-Восточного Административного округа на 6-й Кожуховской улице, земельный участок 13/1 построят новостройку по программе реновации. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) уже выдан.

«На земельном участке площадью 0,21 гектара возведут жилой дом предельной площадью 11 тысяч квадратных метров. Первые этажи будут спроектированы с учетом комфорта жителей: в здании обустроят просторные холлы, помещения для консьержей и хранения детских колясок», – прокомментировал Владислав Овчинский.

И он также добавил, что на первых этажах предусмотрены коммерческие площади под аптеки, кофейни, ПВЗ, а также другие сервисы.

Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся школа, детский сад, медицинские учреждения, а также магазины. В пешей доступности — метро «Кожуховская» и станция Московского центрального кольца «Дубровка».

Градостроительный план земельного участка — один из ключевых документов для строительства. В нём указано, что можно возвести на участке и какие максимальные параметры допустимы для здания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился удвоить темпы выполнения программы реновации, а также он поделился, как она идёт в Рязанском районе.