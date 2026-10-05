Первый снег выпал в Свердловской и Челябинской областях

В Свердловской и Челябинской областях выпал первый снег

Минувшей ночью в Свердловской области выпал первый снег. Об этом сообщает сайт «Уралгидромета». Также осадки в виде мокрого снега зафиксировали в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге температуру около 0 градусов. Во вторник осадки уменьшатся. Днём воздух прогреется до 4–6 градусов. В среду осадки прекратятся. Температура составит плюс 7–9 градусов. На трассе «Серов — Североуральск — Ивдель» утром в понедельник температура опустилась до −1 градуса. Дорожное покрытие осталось мокрым. На дорогах лежит рыхлый снег.

В выходные дни в Челябинской области прошли дождь и снег. Дорожные службы сделали всё возможное для безопасности. Они обработали полотно песко-соляной смесью. В Златоусте коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Они расчищают магистрали и обрабатывают дороги противогололёдными материалами. В Кургане и Тюмени утром в понедельник также идёт снег.

«Работы не останавливались ночью и продолжаются до сих пор. Ведётся расчистка основных автомагистралей. Проезжую часть обрабатывают противогололёдными материалами», — сообщила мэрия Златоуста.

Осенние снегопады на Урале часто сопровождаются гололёдом, чьл создаёт дополнительные трудности для дорожного движения. Из-за сложных погодных условий на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области действуют ограничения. Запрещено движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Госавтоинспекция традиционно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим.

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