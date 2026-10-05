Победителями олимпиады по финансовой безопасности стали 219 участников из 35 стран

В Красноярске завершилась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности, проходившая с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Итоги подвели на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Олимпиадное движение за 6 лет объединило более 6 млн участников. Международная олимпиада носит практический характер. Ее победителями и призерами стали 219 человек из 35 стран – 26 школьников и 193 студента. Всего в финале было почти 700 участников из 45 стран», – сообщил он.

Чернышенко также отметил значение платформы «Содружество», которая позволяет участникам из разных стран взаимодействовать в течение всего года и обмениваться практиками в сфере финансовой безопасности.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание на растущий интерес к олимпиаде со стороны африканских стран. На стратегической сессии Россия–Африка была представлена и рассмотрена дорожная карта мероприятий Международного движения по финансовой безопасности на 2027–2030 годы, итоги национальных олимпиад по финансовой безопасности среди школьников Африки.

По данным опроса участников, 60% планируют связать карьеру со сферой финансовой безопасности, а 86% считают важным международный формат олимпиады.

В рамках финальной недели прошло более 100 мероприятий, включая дискуссии, мастер-классы, форум по финансовой безопасности, встречи в форматах Россия–Африка, БРИКС и СНГ, профориентационные и культурные события.