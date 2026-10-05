Почти 200 медведей было ликвидировано в Якутии

В Якутии обезвредили около 190 медведей, которые угрожали местным жителям

В Якутии обезвредили около 190 медведей, которые угрожали местным жителям. Об этом сегодня, 5 октября, рассказали представители Минэкологии республики.

Кроме того, было вынесено 345 решений о регулировании численности. Они распространяются на 620 особей. Также было предложено исключить бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов и увеличить сроки охоты.

Ранее наше издание сообщало, что двое мужчин погибли при нападениях медведей в Иркутской области. Трагедии произошли 2 и 4 октября. Следователи проводят проверки по обоим фактам. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

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