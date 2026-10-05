Подозреваемую в шпионаже на КНР задержали в Штатах

ФБР задержало в международном аэропорту Лос-Анджелеса 34-летнюю жительницу Калифорнии, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом американское ведомство сообщило в социальной сети X.
Женщину остановили перед предполагаемым вылетом в Шанхай. По версии ФБР, она могла действовать как агент КНР.
Правоохранители утверждают, что подозреваемая следила за сыном главы администрации Тайваня Лай Циндэ и его родственниками. По данным американского ведомства, женщина фотографировала их дом и автомобили.
Кроме того, ФБР заявило, что полученная информация якобы передавалась в Китай. Другие обстоятельства дела в сообщении ведомства не приводятся.
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