Пособие при рождении ребёнка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году

Пособие при рождении ребёнка в следующем году превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.
«С 1 февраля 2027 года планируется увеличить единовременную выплату до 30,4 тысячи», — рассказала Елена Цацура.
С 1 февраля 2027 года единовременную выплату планируют увеличить до 30,4 тысячи рублей. В 2026 году размер этого пособия составляет 28 450,45 рубля. Повышение выплаты происходит из-за ежегодной индексации. Эту процедуру проводят с учётом роста потребительских цен за предыдущий год.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков также сообщил о других изменениях. По его словам, сумма материнского капитала на первого ребёнка, рождённого в России, с 1 февраля 2027 года составит 778,5 тысячи рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребёнком для граждан с официальным трудоустройством достигнет 95,5 тысячи рублей в месяц. Материнский капитал на первенца увеличится до 778,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребёнка превысит миллион рублей. Это условие действует при отсутствии получения средств на первенца.
Индексация социальных выплат в России проходит ежегодно. Государство корректирует размеры пособий для сохранения их покупательной способности. Материнский капитал является формой государственной поддержки семей с детьми. Программа действует для улучшения демографической ситуации в стране.
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