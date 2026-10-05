Праздник «выгулянной собаки»

Тема бездомных животных и приютов не обделена медийным вниманием. И в СМИ, и в социальных сетях рассказывается множество историй. Как трогательных с хеппи-эндом, так и бесчеловечно ужасных.

Счастливчики обретают семью, кому меньше повезло, попадают в приюте, кому совсем не повезло – программа ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – возврат. Лучший вариант из всех плохих.

Для власти – бездомные животные не в приоритете. По данным на сентябрь 2026 года, в Московской области 39 приютов для животных. Из них 38 — частные и один — муниципальный.

Капля в море на фоне тревожной тенденции – брать собак и кошек из приютов стали реже, а выбрасывать на улицу чаще. Не буду в сто первый раз повторяться, что главный источник зла в подобных ситуациях – человек. Это надо принять как факт нашего бытия и больше общаться с собаками и кошками. Для души, точно, пользительнее.

В нашей семье есть приютский опыт. Лет двадцать с лишним назад к нам из приюта переехал Шарапов, к которому потом подтянулись «собратья» с улицы.

После смерти Шарапова случайно и неожиданно для себя сдружился с «немцами» из Росгвардии. Заслуженные овчарки-пенсионеры, красивые и обученные стали важной частью моей жизни. Но век их, увы, был короток.

После недавней смерти «немца» Ерана вновь хотел взять кого-либо из Росгвардии. Не сложилось. Родня усиленно искала кандидатов через приюты. Не то, не то, не то…

Наконец, глянулось фото молодого пса, похожего на восточно-европейскую овчарку. Смущал только его возраст – около года. Один из аргументов, убеждавших меня не считать возраст кандидата на «домашнюю прописку» препятствием, – для меня это хорошая мотивация постараться подольше пожить. Правда, друг, узнавший о моём намерении, ехидно заметил: «Он ещё на твоих похоронах простудится».

Фото: Георгий Янс

Как бы то ни было, решили поехать на смотрины в приют в Подмосковье .

Приюту уже 17 лет. Основала его Анна, в прошлом работавшая моделью. В её приюте

сегодня проживает 110 кошек и 220 собак.

Здесь супергуманная всеядность, потому что находят кров и другие виды животных. Критерий один – те, кто нуждается в помощи. Птицы, лисы и даже мыши.

Главная задача любого такого заведения – обеспечить достойное существование животных. В идеале – найти для них человека, хозяина. В реальности – приют переполнен. Новых животных не принимают. Только покалеченных или подброшенных. Поэтому меньшее из зол – участие в программе ОСВВ, которая финансируется из бюджета.

Но из любого правила есть исключения. Для нескольких собак приют стал домом. Они живут здесь по семь-восемь и более лет. А мы ехали на смотрины к одному из участников программы ОСВВ, как оказалось, будущему Янсу. Найти приют несложно. Непрекращающийся лай энного количества собак, который не заглушает огромный высокий забор, наподобие тех, что ставят на трассах для шумоизоляции.

Но ближайший населённый пункт в полутора километрах. Рядом только детский лагерь, который работает в летний сезон.

По договорённости нас встречала девушка-волонтёр Настя. Волонтёры – основа и опора любого приюта. В приюте порядка 20-ти постоянных волонтёров, ещё несколько десятков периодических помощников.

Постоянные волонтёры–кураторы отвечают за определённое количество животных – покормить, погулять, обиходить. В соцсетях они занимаются пиаром, цель которого – пристройство собак и кошек, помогают в организации выставок и других публичных мероприятий.

На грамотном пиаре сказывается опыт работы моделью матери-основательницы Анны . Одна из фишек – праздник «День выгулянной собаки». В этот день сюда приезжает много гостей погулять с собаками, сфотографироваться. Кто-то возвращается снова, но уже в качестве волонтёра или даже забирает животное домой. Иногда и то, и другое.

Подъехав, подождали будущего Янса с прогулки. Его нам представила сопровождавшая трёх питомцев приюта волонтёр Оксана. Вылитый ковбой! Только вместо лассо у неё за поясом поводки. Для полноты ассоциации не хватало только шляпы. Немножко прогулялись для знакомства с будущим членом семьи и подтвердили своё намерение через неделю забрать его домой.

В ходе беседы выяснилось, что прихожусь Оксане бывшим коллегой. Она – директор школы. Не очень ошибся в своей ассоциации. Директор-волонтёр в наших реалиях, считай, что ковбой.

Оксана Зайцева Фото: Георгий Янс

У Оксаны Зайцевой в трудовой книжке единственная запись – 40 лет в одной школе. Из них 16 – в должности директора. Это её родная школа, которую она окончила в своё время. Из 16-ти лет директорства восемь – волонтёрство.

– Не знаю, кому моё волонтёрство больше нужно, – им или мне, – говорит Оксана. – Иногда кажется, что больше мне. За рабочую неделю накапливается много эмоций, не всегда приятных. Эти субботы с 10 утра до 19 вечера дают мне возможность обнулиться. Приют – одна из точек опоры, которая позволяет забыть неприятности или отнестись к ним по-другому. К концу дня, когда ты с поводком на прогулках наматываешь от 18 до 25 километров с хвостами, все заботы и тревоги забываются, и я уже готова к новой рабочей неделе. Конечно, собаки меня ждут и любят. Ты понимаешь, что и здесь ты нужна. Это даёт дополнительную энергию и стимул приезжать к ним снова и снова, несмотря ни на что.

Так сложилось, что семь с половиной лет назад в приюте появились щенки, с которыми я стала гулять и ….. «пригулялась», – продолжает Оксана. – А так как я гуляла с ними постоянно, они стали слушаться и признавать только меня, поэтому вместо одной собаки, которую собиралась забирать, получилось три. Однако условий, чтобы забрать уже трёх собак, у нас долго не было. Сейчас такая возможность появилась. Но…. хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Потому что беру ещё и четвёртую, точнее, четвёртого, Лорда. Его пристраивали энное количество раз, и, увы, он нигде не приживался, убегал. И я поняла, что этот пёс тоже мой, как я говорю «мой почти золотистый ретвирер»…