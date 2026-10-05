Принц Гарри высказался по поводу тревожного инцидента в школе его детей

Пока британский принц Гарри рассказывает, что «дети счастливы в школе», его представитель осуждает папарацци, замеченных у учебного заведения Арчи и Лилибет. Представители Сассексов называет поведение журналистов «безответственным и непродуманным». Инцидент произошёл после того, как дети сменили школу вскоре после начала семестра из-за проблем с безопасностью и логистикой поездок, а местная полиция пока не подтвердила сообщение.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выступили с заявлением через своего представителя после того, как фотографы, предположительно, были замечены возле школы, которую посещают Арчи и Лилибет. Инцидент, о котором сообщается, произошёл, когда дети осваивались в Великобритании после переезда семьи из Калифорнии в конце августа. Согласно источнику, двое мужчин с рюкзаками были замечены прогуливающимися по территории школы, которую посещают семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет. Сообщается, что мужчины осмотрели территорию, прежде чем вернуться к белому фургону. Место жительства семьи «Запасного» принца в Великобритании и школа, в которой учатся дети, публично не разглашаются.

«Решение фотографов вести себя подобным образом в школе является чрезвычайно безрассудным», — заявил представитель Сассексов. Представитель провёл различие между законной деятельностью СМИ и фотографами, наблюдающими за детьми во время их учебного дня. В заявлении также подчёркивается забота о неприкосновенности частной жизни детей. Пресс-секретарь назвал это поведение «безответственным и непродуманным поведением вблизи школы»: «Вызывает беспокойство тот факт, что некоторые европейские папарацци, похоже, не желают уважать частную жизнь детей в школе». Местная полиция также сообщила ABC News, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение об инциденте.

Напомним: Арчи и Лилибет сменили школу вскоре после начала семестра из-за проблем с безопасностью и материально-техническим обеспечением, связанных с их поездками на работу. В ходе этих обсуждений обсуждалось время, проведённое в пробке, и вопрос о том, могут ли семейный автомобиль и транспортное средство охраны оставаться вместе. Последнему инциденту предшествовала перемена в школе. Тем не менее, принц Гарри недавно поделился новостями об адаптации детей на своей родине. Так, выступая перед канадской телекомпанией после благотворительного прыжка с парашютом, он рассказал: «Дети счастливы в школе, и это даёт мне возможность по-настоящему сосредоточиться на "Играх Непокорённых" в Бирмингеме».