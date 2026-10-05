Путин назвал ответственных за воспитание детей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День учителя заявил, что формирование личности и воспитание ребёнка — это прежде всего зона ответственности родителей. Глава государства отметил, что школа может лишь помочь в этом процессе, а задача специалистов — деликатно объяснить это мамам и папам.

По словам российского лидера, многое делается и многое закладывается с первых шагов ребёнка в дошкольных учреждениях, а затем и в школе, но основное время ребёнок всё же проводит в семье. Путин подчеркнул, что формирование личности будущего взрослого и успешного человека закладывается прежде всего в семье, и об этом просто необходимо сказать. Дело специалистов, отметил президент, помочь родителям осознать свою ответственность за ребёнка, делать это аккуратно и бережно сопровождать их.

Как добавил Путин, такое бережное сопровождение специалистами родителей по сути и есть их обучение, и ничего зазорного здесь нет, хотя, конечно, не все готовы к этому. Воспитание, указал глава государства, непростая вещь, и не все родители знают базовые принципы воспитания, но несмотря на это нужно помнить, что именно в семейной среде прежде всего формируется ребёнок, будущий полноценный гражданин и член общества.

Путин также отметил, что основы нравственного воспитания закладываются ещё в дошкольном возрасте, и это очевидный факт, о котором уверенно говорят как отечественные, так и зарубежные специалисты.

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