Путин обозначил, что нужно сделать для избавления учителей от рутины

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить ещё очень много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо, в том числе, задействовать искусственный интеллект.

По словам главы государства, использование искусственного интеллекта должно помогать учителю в образовательном процессе и одновременно избавлять его от рутины, о которой постоянно идёт речь, причём неслучайно, поскольку вопросов здесь ещё очень много. Путин подчеркнул, что всё это нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности и инструменты в практической работе.

Президент обозначил одно из перспективных направлений модернизации школьного образования, связанное с внедрением технологий искусственного интеллекта для снижения нагрузки на педагогов и освобождения их от избыточной бюрократической и технической работы. Глава государства дал понять, что проблема рутинных задач, отнимающих у учителей время и силы, остаётся актуальной, и её решение требует комплексного подхода, включающего как организационные меры, так и применение современных цифровых инструментов.

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