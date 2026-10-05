Путин поздравил российских учителей и педагогов

Президент России Владимир Путин обратился к педагогам по случаю Дня учителя. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил значимость преподавателей и их вклад не только в образование, но и в воспитание молодого поколения.

По словам президента, работа учителя выходит далеко за рамки обычной профессии. Она требует терпения, мудрости и внимательного отношения к ученикам, а поддержка и советы наставников нередко помогают молодым людям обрести уверенность в себе и остаются важными уже во взрослой жизни.

Путин также обратил внимание на роль педагогов в формировании у школьников и студентов чувства принадлежности к стране. Учителя помогают молодому поколению знакомиться с культурным многообразием России, уважать традиции разных народов и понимать общие ценности.

Отдельно президент напомнил, что с этого года статус педагога получил особое закрепление на государственном уровне. По его словам, это подчеркивает общественную значимость профессии, а также предусматривает дополнительную поддержку и возможности для профессионального развития учителей.

Читайте также:

Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником.

Стало известно о рабочем графике Путина на следующую неделю.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.