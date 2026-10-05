Путин рассказал, что самое главное в жизни

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что важнее детей в жизни ничего нет. Мнением лидер государства поделился в рамках открытия по видеосвязи центра «Точка будущего» в Якутске.

«Ничего нет важнее детей. Надеюсь, это не последний объект, который вы реализовали», - обратился Владимир Путин к главе Ростеха Сергею Чемезову.

Проект «Точка будущего» направлен на создание инклюзивной образовательной среды. Дети из разных семей, в том числе из приемных, будут учиться вместе.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что конкурсы профессионального мастерства для учителей стали важным инструментом для обмена опытом и распространения передовых практик образования.

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